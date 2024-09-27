Рейтинг@Mail.ru
Из курского приграничья за неделю уехали 207 человек - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 27.09.2024 (обновлено: 14:08 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/kursk-1975051942.html
Из курского приграничья за неделю уехали 207 человек
Из курского приграничья за неделю уехали 207 человек - РИА Новости, 27.09.2024
Из курского приграничья за неделю уехали 207 человек
За неделю из курского приграничья уехали самостоятельно и организованными колоннами 207 человек, по заявкам из "серой зоны" эвакуированы 67 человек, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:42
2024-09-27T14:08
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сво
россия
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227025_0:303:2923:1947_1920x0_80_0_0_3b9d2566f43f9adbb75d484e5b795327.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За неделю из курского приграничья уехали самостоятельно и организованными колоннами 207 человек, по заявкам из "серой зоны" эвакуированы 67 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Всего за прошедшую неделю из районов приграничья в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами 207 человек. По индивидуальным заявкам из "серой зоны" эвакуированы 67 человек", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю более 70 жителей приграничья смогли установить связь с родственниками, всего же с начала августа 843 человека воссоединились со своими семьями.Кроме того, в течение недели в регион прибыл 21 гуманитарный конвой, доставлено свыше 220 тонн помощи.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240913/evakuatsiya-1972450369.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972227025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5d20e19331e1e84adaba029cc4c355cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сво, россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СВО, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Из курского приграничья за неделю уехали 207 человек

МЧС: из курского приграничья за неделю уехали 207 человек, 67 эвакуированы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За неделю из курского приграничья уехали самостоятельно и организованными колоннами 207 человек, по заявкам из "серой зоны" эвакуированы 67 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Всего за прошедшую неделю из районов приграничья в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами 207 человек. По индивидуальным заявкам из "серой зоны" эвакуированы 67 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю более 70 жителей приграничья смогли установить связь с родственниками, всего же с начала августа 843 человека воссоединились со своими семьями.
Кроме того, в течение недели в регион прибыл 21 гуманитарный конвой, доставлено свыше 220 тонн помощи.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Школьник из курского поселка Глушково об эвакуации - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"Слышал звук взрыва". Школьник из Курской области рассказал об эвакуации
13 сентября, 10:38
 
Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СВОРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала