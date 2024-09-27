https://ria.ru/20240927/kursk-1975051942.html

Из курского приграничья за неделю уехали 207 человек

Из курского приграничья за неделю уехали 207 человек - РИА Новости, 27.09.2024

Из курского приграничья за неделю уехали 207 человек

За неделю из курского приграничья уехали самостоятельно и организованными колоннами 207 человек, по заявкам из "серой зоны" эвакуированы 67 человек, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:42

2024-09-27T13:42

2024-09-27T14:08

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сво

россия

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За неделю из курского приграничья уехали самостоятельно и организованными колоннами 207 человек, по заявкам из "серой зоны" эвакуированы 67 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Всего за прошедшую неделю из районов приграничья в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами 207 человек. По индивидуальным заявкам из "серой зоны" эвакуированы 67 человек", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю более 70 жителей приграничья смогли установить связь с родственниками, всего же с начала августа 843 человека воссоединились со своими семьями.Кроме того, в течение недели в регион прибыл 21 гуманитарный конвой, доставлено свыше 220 тонн помощи.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240913/evakuatsiya-1972450369.html

россия

курская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сво, россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины