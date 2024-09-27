https://ria.ru/20240927/kolmogorov-1975026738.html

Колмогоров: России нужно перенимать опыт Китая по переработке зол

Колмогоров: России нужно перенимать опыт Китая по переработке зол - РИА Новости, 27.09.2024

Колмогоров: России нужно перенимать опыт Китая по переработке зол

В России было бы целесообразно использовать опыт Китая, где предприятия по переработке золы строятся вблизи угольной генерации, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:55

2024-09-27T13:55

2024-09-27T13:55

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.В России было бы целесообразно использовать опыт Китая, где предприятия по переработке золы строятся вблизи угольной генерации, сообщил генеральный директор "Эн+" Владимир Колмогоров. Развитие технологий применения и переработки зольных отходов обсуждалось 26 сентября на сессии "Начало "золошлакового" века: технологический суверенитет" в рамках Российской энергетической недели в Москве."Был неоднократно в Китае, самая крупная компания - China Energy - показала свое предприятие, большую угольную станцию. И показали всю цепочку: угольный разрез, ленточные конвейеры. Около 30 километров угольных транспортеров. Самое интересное, что уголь поступает на тепловую станцию и оттуда зола забирается", - сказал Колмогоров.По его словам, в планах у отечественной компании построить на угольном разрезе станцию в Тулуне или Черемхове (Иркутская область), где будет не только выработка электроэнергии, но и переработка отходов. Тогда это будет выгодный проект с точки зрения экономики и экологии. Поэтому задача – не замыкаться на мелочах.Также в рамках панельной сессии первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Яцкин отметил, что в стране планируют развивать направление переработки зольных отходов."Мы настроены развивать это направление. Начали с мониторинга внедрения программ в регионах – по распоряжению правительства порядка 10-13 регионов должны были внедрить свои программы. <…> В октябре будем проводить заседание на предмет реализации августовского распоряжения правительства по обязательной доле (использования золы – прим. ред.). Теперь мы понимаем, что норма по обязательной доле не подкреплена ответственностью за невыполнение. Дорабатываем механизм, понимаем, каким он должен быть для реальной его работы. Приглашаем вас к обсуждению", - отметил Яцкин.Он также добавил, что использование вторичных материальных ресурсов позволит рачительнее относиться к федеральному ресурсу с точки зрения федерального бюджета."Планируем мотивировать региональные органы власти, чтобы мы могли в каких-то отраслях применять вторичные материальные ресурсы", - сказал он.По словам гендиректора Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) Ирины Золотовой, обсуждение использования зольных отходов началось несколько лет назад."Мы несколько лет назад обсуждали использование зольных отходов в контексте "надо/не надо". Для нас фундаментом было, что "можно и нужно". Дружественные партнеры делились лучшими практиками, мы смотрели, как это внедрить, оценивали потенциал. Год назад мы перешли в логику обсуждения реальных проектов, перешли из стадии "что можно делать" в стадию "как это делать". Перешли с иностранными партнерами, китайскими коллегами, в диалог не изучения и исследования опыта, а именно прикладного сотрудничества. Сегодня же, на мой взгляд, у нас принципиально качественно новый уровень диалога. Мы не говорим просто о вовлечении зольных отходов в хозяйственный оборот как о задаче - мы говорим о создании целой отрасли вовлечения вторичного сырья в хозяйственный оборот", - подчеркнула Золотова.По ее словам, реализация этих проектов не просто решит вопросы утилизации и экологизации, но создаст заказ экономике на оборудование, технологии, компетенции кадров и инвестиции."Переходим на развитие роста экономики России, региональных экономик, качественно другой технологический уровень", - сказала гендиректор Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС).Как сообщил на сессии председатель SRON Silo Engineering Вэнь Пэн, китайская сторона сотрудничает с российскими компаниями."Последние годы наша компания является надежным партнером российских коллег в области поставки оборудования для хранения и транспортировки сыпучих материалов. <…> Мы установили очень хорошие отношения в сфере продукции зольных отходов и разных отраслях. Меняемся контактами и технологиями. <…> Чтобы облегчить сотрудничество с РФ, мы имеем практику создания совместных предприятий: приглашаем специалистов, чтобы повысить качество и эффективность сотрудничества, обмениваться опытом в сфере переработки золы и охраны окружающей среды", - сказал Вэнь Пэн.

https://ria.ru/20240830/memorandum-1969404187.html

https://ria.ru/20240607/soglashenie-1950982930.html

https://ria.ru/20240718/zayavki-1960542540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, совет федерации рф, эн+ (en+ group)