https://ria.ru/20240927/kiev-1975071338.html

Во Франции заявили, что Киев может атаковать ядерные объекты

Во Франции заявили, что Киев может атаковать ядерные объекты - РИА Новости, 27.09.2024

Во Франции заявили, что Киев может атаковать ядерные объекты

Киевский режим, находящийся в отчаянии из-за неудач на фронте, в ближайшие недели может атаковать ядерную инфраструктуру, чтобы обвинить в этом Россию, считает... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:41

2024-09-27T14:41

2024-09-27T14:41

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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Киевский режим, находящийся в отчаянии из-за неудач на фронте, в ближайшие недели может атаковать ядерную инфраструктуру, чтобы обвинить в этом Россию, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, о чем он написал в соцсети X, при этом не уточняя, о каких именно объектах может идти речь. "Велика вероятность, что украинский режим атакует ядерные объекты в ближайшие недели, чтобы обвинить Россию и максимально испортить ситуацию", - написал Филиппо. По его словам, Украина находится в настолько отчаянном положении с военной точки зрения, что ей нужно втянуть страны в мировую войну.

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958353061.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, флориан филиппо, франция, киев