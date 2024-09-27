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Во Франции заявили, что Киев может атаковать ядерные объекты - РИА Новости, 27.09.2024
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14:41 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/kiev-1975071338.html
Во Франции заявили, что Киев может атаковать ядерные объекты
Во Франции заявили, что Киев может атаковать ядерные объекты - РИА Новости, 27.09.2024
Во Франции заявили, что Киев может атаковать ядерные объекты
Киевский режим, находящийся в отчаянии из-за неудач на фронте, в ближайшие недели может атаковать ядерную инфраструктуру, чтобы обвинить в этом Россию, считает... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:41
2024-09-27T14:41
в мире
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украина
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Киевский режим, находящийся в отчаянии из-за неудач на фронте, в ближайшие недели может атаковать ядерную инфраструктуру, чтобы обвинить в этом Россию, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, о чем он написал в соцсети X, при этом не уточняя, о каких именно объектах может идти речь. "Велика вероятность, что украинский режим атакует ядерные объекты в ближайшие недели, чтобы обвинить Россию и максимально испортить ситуацию", - написал Филиппо. По его словам, Украина находится в настолько отчаянном положении с военной точки зрения, что ей нужно втянуть страны в мировую войну.
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958353061.html
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в мире, россия, украина, флориан филиппо, франция, киев
В мире, Россия, Украина, Флориан Филиппо, Франция, Киев
Во Франции заявили, что Киев может атаковать ядерные объекты

Политик Филиппо: Киев может атаковать ядерные объекты, чтобы обвинить Россию

© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Киевский режим, находящийся в отчаянии из-за неудач на фронте, в ближайшие недели может атаковать ядерную инфраструктуру, чтобы обвинить в этом Россию, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, о чем он написал в соцсети X, при этом не уточняя, о каких именно объектах может идти речь.
"Велика вероятность, что украинский режим атакует ядерные объекты в ближайшие недели, чтобы обвинить Россию и максимально испортить ситуацию", - написал Филиппо.
По его словам, Украина находится в настолько отчаянном положении с военной точки зрения, что ей нужно втянуть страны в мировую войну.
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В миреРоссияУкраинаФлориан ФилиппоФранцияКиев
 
 
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