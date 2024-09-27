https://ria.ru/20240927/khokkey-1975100298.html

Академия хоккея имени Б.П. Михайлова открылась в Курганской области

Академия хоккея имени Б.П. Михайлова открылась в Курганской области - РИА Новости, 27.09.2024

Академия хоккея имени Б.П. Михайлова открылась в Курганской области

На Ледовой арене города Шадринска Курганской области 27 сентября 2024 года состоялось торжественное открытие филиала Академии хоккея имени Б.П. Михайлова... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:06

2024-09-27T16:06

2024-09-27T17:04

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МОСКВА, 27 сен – пресс-служба АО "ЗОК". На Ледовой арене города Шадринска Курганской области 27 сентября 2024 года состоялось торжественное открытие филиала Академии хоккея имени Б.П. Михайлова. Центральным событием исторического спортивного праздника стал гала-матч сборной Курганской области и "Легенд хоккея". В церемонии торжественного открытия приняли участие врио заместителя губернатора Курганской области Константин Ермаков, врио заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова, президент Академии хоккея имени Б.П. Михайлова Александр Ковалев и генеральный директор АО "ЗОК" Александр Лебедев."Сегодня значимое событие в жизни курганского спорта. Первый филиал Академии имени Михайлова за Уралом открывается именно в нашем регионе. Еще несколько лет назад об этом было невозможно даже мечтать, спасибо инициаторам этого проекта – АО "ЗОК", которые реализуют много социальных программ и поддерживают детский спорт. Уверена, что хоккейная Академия будет воспитывать настоящих мужчин, ведь всем известно: трус не играет в хоккей", – прокомментировала Кирилова. В составе почетных гостей на лед вышли легендарные спортсмены: Павел Дацюк, Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Сергей Мозякин и многие другие. Легенды хоккея торжественно вручили юным воспитанникам Академии их первую спортивную форму. Юные хоккеисты – это те, ради кого был организован этот грандиозный праздник. Возможность увидеть воочию легендарных спортсменов, получить форму из их рук и насладиться интересной зрелищной игрой профессионалов – это ли не счастье и огромный стимул для начинающих спортсменов. "Мы делаем это ради молодого поколения, которое сейчас растет, ради ребят, которые формируются как личности, наша задача, чтобы они выросли правильными людьми. И для этого у них перед глазами должны быть достойные примеры, в том числе – спортсмены, ставшие легендами не только российского, но и мирового хоккея", – отметил Ковалев. Академия хоккея, которая носит имя знаменитого хоккеиста Бориса Петровича Михайлова была создана в 2019 году в городе Новомосковске Тульской области. Целью ее организации было создание условий для физической подготовки и гармоничного развития юных хоккеистов, обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок, содействие юным спортсменам в достижении высоких спортивных результатов. На церемонии открытия филиала Академии в Шадринске присутствовал сын Бориса Михайлова Андрей Борисович. "Для юных спортсменов возможность пообщаться с легендами хоккея – это не просто интерес вживую встретиться со знаменитыми спортсменами, но и мотивация для достижения высоких результатов. И это прекрасно, что филиалы Академии появляются в небольших городах, где возможностей для профессионального занятия спортом все-таки меньше, чем в мегаполисах. Но очень многие звезды, как показывает история, родом именно из таких населенных пунктов", – сказал Михайлов. География Академии постепенно расширяется, ее филиалы уже существуют в городах Кингисепп Ленинградской области, Кулебаки Нижегородской области, Москва, Тула, Первоурвальск Свердловской области. Теперь филиал Академии имени Б.П. Михайлова открылся в городе Шадринске Курганской области. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы