https://ria.ru/20240927/khelen-1975111015.html
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло шести
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло шести - РИА Новости, 27.09.2024
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло шести
Число жертв урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, возросло до шести, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:22
2024-09-27T16:22
2024-09-27T16:22
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, возросло до шести, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. Ранее телеканал CNN сообщал об одном погибшем в штате Флорида и двух погибших в штате Джорджия. "По меньшей мере шесть человек погибли в результате урагана "Хелен", обрушившегося на южную часть страны", - говорится в сообщении. По данным телеканала, один человек погиб, еще один пострадал в Северной Каролине при падении дерева на дом. Кроме того, еще два человека погибли в штате Джорджия. Ранее телеканал NBC News информировал, что более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества из-за урагана "Хелен", который впоследствии ослаб до тропического шторма. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20240925/polsha-1974554655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джорджия, флорида
В мире, США, Джорджия, Флорида
Число жертв урагана "Хелен" в США достигло шести
Число жертв урагана "Хелен" на юго-востоке США возросло до шести
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Число жертв урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США, возросло до шести, сообщает телеканал ABC News
со ссылкой на местные власти.
Ранее телеканал CNN сообщал об одном погибшем в штате Флорида
и двух погибших в штате Джорджия
.
"По меньшей мере шесть человек погибли в результате урагана "Хелен", обрушившегося на южную часть страны", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, один человек погиб, еще один пострадал в Северной Каролине
при падении дерева на дом. Кроме того, еще два человека погибли в штате Джорджия.
Ранее телеканал NBC News информировал, что более 3,5 миллиона потребителей в США остались без электричества из-за урагана "Хелен", который впоследствии ослаб до тропического шторма.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.