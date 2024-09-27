Израиль рассматривает предложение США по прекращению огня в Ливане
Нетаньяху: переговорщики обсудили предложение США по прекращению огня в Ливане
© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что переговорщики Израиля в четверг обсудили предложение США по прекращению огня в Ливане и продолжат встречи в ближайшие дни.
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"В связи с тем, что вокруг инициативы США по прекращению огня появилось много недостоверной информации, важно прояснить несколько моментов… Наши команды встретились (в четверг, 26 сентября), чтобы обсудить инициативу США… Мы продолжим эти обсуждения в ближайшие дни", - говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном в соцсети Х.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.