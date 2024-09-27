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В России раскрыли схему получения гражданства через украинские паспорта - РИА Новости, 27.09.2024
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11:49 27.09.2024 (обновлено: 12:53 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/grazhdanstvo-1975023989.html
В России раскрыли схему получения гражданства через украинские паспорта
В России раскрыли схему получения гражданства через украинские паспорта - РИА Новости, 27.09.2024
В России раскрыли схему получения гражданства через украинские паспорта
Пресечена деятельность организованной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство России, "услуга" стоила до 350 тысяч рублей, задержаны девять... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:49
2024-09-27T12:53
происшествия
россия
донецкая народная республика
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресечена деятельность организованной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство России, "услуга" стоила до 350 тысяч рублей, задержаны девять фигурантов, сообщили в СК РФ. По данным следствия, в 2023 году группа людей, обладая знаниями о работе государственных органов и имея связи с должностными лицами, организовала преступную схему для получения гражданства России. Они искали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство, но не имели на это законных оснований. "Фигуранты за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - отметили в СК. Преступную пресекли следователи из Москвы и сотрудники ФСБ, добавили в СК. В ходе расследования проведено 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, найдено множество поддельных документов и печатей. Дело возбуждено в столице по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). "В настоящее время задержаны 9 организаторов преступной группы. С ними проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. Также для проведения следственных действий доставлены лица, незаконно получившие гражданство РФ. Следствием инициирован вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240926/khostely-1974756134.html
россия
донецкая народная республика
москва
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353
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Задержание и допрос организаторов незаконной миграции из Таджикистана и Узбекистана
СК показал видео задержания и допроса организаторов незаконной миграции, которые оформляли документы гражданам Таджикистана и Узбекистана
2024-09-27T11:49
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Задержание и допрос организаторов незаконной миграции. Видео ФСБ
Задержание и допрос организаторов незаконной миграции. Видео ФСБ
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происшествия, россия, донецкая народная республика, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России раскрыли схему получения гражданства через украинские паспорта

СК раскрыл схему получения гражданства через поддельные украинские паспорта

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресечена деятельность организованной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство России, "услуга" стоила до 350 тысяч рублей, задержаны девять фигурантов, сообщили в СК РФ.
По данным следствия, в 2023 году группа людей, обладая знаниями о работе государственных органов и имея связи с должностными лицами, организовала преступную схему для получения гражданства России. Они искали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство, но не имели на это законных оснований.
"Фигуранты за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - отметили в СК.
Преступную пресекли следователи из Москвы и сотрудники ФСБ, добавили в СК. В ходе расследования проведено 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, найдено множество поддельных документов и печатей. Дело возбуждено в столице по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
"В настоящее время задержаны 9 организаторов преступной группы. С ними проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. Также для проведения следственных действий доставлены лица, незаконно получившие гражданство РФ. Следствием инициирован вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации", - добавляется в сообщении.
В Петербурге задержаны двое владельцев сети хостелов, которых подозревают в организации незаконной миграции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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26 сентября, 09:33
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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