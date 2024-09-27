https://ria.ru/20240927/grazhdanstvo-1975023989.html

В России раскрыли схему получения гражданства через украинские паспорта

В России раскрыли схему получения гражданства через украинские паспорта - РИА Новости, 27.09.2024

В России раскрыли схему получения гражданства через украинские паспорта

Пресечена деятельность организованной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство России, "услуга" стоила до 350 тысяч рублей, задержаны девять... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:49

2024-09-27T11:49

2024-09-27T12:53

происшествия

россия

донецкая народная республика

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресечена деятельность организованной группы, незаконно оформлявшей мигрантам гражданство России, "услуга" стоила до 350 тысяч рублей, задержаны девять фигурантов, сообщили в СК РФ. По данным следствия, в 2023 году группа людей, обладая знаниями о работе государственных органов и имея связи с должностными лицами, организовала преступную схему для получения гражданства России. Они искали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство, но не имели на это законных оснований. "Фигуранты за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", - отметили в СК. Преступную пресекли следователи из Москвы и сотрудники ФСБ, добавили в СК. В ходе расследования проведено 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, найдено множество поддельных документов и печатей. Дело возбуждено в столице по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). "В настоящее время задержаны 9 организаторов преступной группы. С ними проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. Также для проведения следственных действий доставлены лица, незаконно получившие гражданство РФ. Следствием инициирован вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240926/khostely-1974756134.html

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донецкая народная республика

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Задержание и допрос организаторов незаконной миграции из Таджикистана и Узбекистана СК показал видео задержания и допроса организаторов незаконной миграции, которые оформляли документы гражданам Таджикистана и Узбекистана 2024-09-27T11:49 true PT1M15S

Задержание и допрос организаторов незаконной миграции. Видео ФСБ Задержание и допрос организаторов незаконной миграции. Видео ФСБ 2024-09-27T11:49 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, донецкая народная республика, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)