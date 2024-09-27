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Гражданин России и Украины получил 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 27.09.2024
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16:36 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/gosizmena-1975113283.html
Гражданин России и Украины получил 12 лет колонии за госизмену
Гражданин России и Украины получил 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 27.09.2024
Гражданин России и Украины получил 12 лет колонии за госизмену
Мужчина, являющийся гражданином России и Украины, совершил госизмену, оказывая финансовую помощь иностранному государству в деятельности против безопасности РФ, РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:36
2024-09-27T16:36
россия
украина
ростовский областной суд
происшествия
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Мужчина, являющийся гражданином России и Украины, совершил госизмену, оказывая финансовую помощь иностранному государству в деятельности против безопасности РФ, он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщается на сайте Третьего апелляционного суда общей юрисдикции. Поясняется, что поводом к апелляции стали обоснования государственного обвинителя, жалобы осужденного и адвоката, подсчитавших несправедливым приговор Ростовского областного суда. "Двадцать шестого сентября 2024 года Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в ходе выездного судебного заседания, проверена законность приговора Ростовского областного суда, которым гражданин Российской Федерации и Республики Украины осужден за то, что, являясь гражданином Российской Федерации, совершил государственную измену - оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении суда. Уточняется, что судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор суда без изменения.
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россия, украина, ростовский областной суд, происшествия
Россия, Украина, Ростовский областной суд, Происшествия
Гражданин России и Украины получил 12 лет колонии за госизмену

Гражданин России и Украины получил 12 лет колонии за помощь другому государству

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Мужчина, являющийся гражданином России и Украины, совершил госизмену, оказывая финансовую помощь иностранному государству в деятельности против безопасности РФ, он приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщается на сайте Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.
Поясняется, что поводом к апелляции стали обоснования государственного обвинителя, жалобы осужденного и адвоката, подсчитавших несправедливым приговор Ростовского областного суда.
"Двадцать шестого сентября 2024 года Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в ходе выездного судебного заседания, проверена законность приговора Ростовского областного суда, которым гражданин Российской Федерации и Республики Украины осужден за то, что, являясь гражданином Российской Федерации, совершил государственную измену - оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении суда.
Уточняется, что судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор суда без изменения.
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