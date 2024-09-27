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При украинских обстрелах Горловки пострадали четверо мирных жителей
При украинских обстрелах Горловки пострадали четверо мирных жителей - РИА Новости, 27.09.2024
При украинских обстрелах Горловки пострадали четверо мирных жителей
Число пострадавших в результате пятничных обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T16:16
2024-09-27T16:16
2024-09-27T16:16
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате пятничных обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в результате обстрела Горловки украинскими войсками ранения получили три мирных жителя, включая девочку-подростка. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранена мирная жительница", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При украинских обстрелах Горловки пострадали четверо мирных жителей
Мэр Приходько: число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до четырех