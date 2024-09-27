https://ria.ru/20240927/gorlovka-1975107724.html

При украинских обстрелах Горловки пострадали четверо мирных жителей

При украинских обстрелах Горловки пострадали четверо мирных жителей - РИА Новости, 27.09.2024

При украинских обстрелах Горловки пострадали четверо мирных жителей

Число пострадавших в результате пятничных обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T16:16

2024-09-27T16:16

2024-09-27T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg

ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате пятничных обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в результате обстрела Горловки украинскими войсками ранения получили три мирных жителя, включая девочку-подростка. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранена мирная жительница", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240926/pushilin-1974948160.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия