https://ria.ru/20240927/germanija-1975024208.html

Депутат АдГ: в Германии не хотят расследовать подрыв "Северных потоков"

Депутат АдГ: в Германии не хотят расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 27.09.2024

Депутат АдГ: в Германии не хотят расследовать подрыв "Северных потоков"

Власти Германии не намерены расследовать теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", их целью является замести следы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:50

2024-09-27T11:50

2024-09-27T11:50

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Власти Германии не намерены расследовать теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", их целью является замести следы, заявил РИА Новости депутат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт. "Когда недавно премьер Венгрии Орбан прямо заявил, что Америка замешана в этих терактах, а Европа ведет себя как вассал, полностью игнорируя собственные интересы, то буквально через несколько дней здесь, в Германии, опять началась шумиха вокруг украинской версии. Это наводит на мысль, что правительство пытается замести следы, а не расследовать", - заявил Шмидт. После заявления Орбана депутат подал запрос правительству, однако то в ответ сообщило лишь, что приняло к сведению слова венгерского премьера и не комментирует контакты с руководством других стран. Это, как считает Шмидт, является признаком того, что правительство намерено продвигать версию с причастностью украинских дайверов. Так, канцлер Германии Шольц ранее заявил, что всем органам безопасности и генпрокуратуре было указано на необходимость вести расследование "не взирая ни на кого", это прозвучало на фоне того, что украинские власти скрывают у себя одного из подозреваемых. "Это заявление было сделано напоказ, потому что два года следствие топталось на месте, а тут вдруг Шольц просыпается и говорит, что несмотря на какие-то внешние факторы мы доведем расследование до конца. Они что, два года не вели расследование, или как это следует трактовать? Это несерьезно и не вызывает никакого доверия", - говорит Шмидт. По его словам, у канцлера будто "раздвоение личности" - один Шольц во всю поддерживает украинские власти и говорит, что будет до конца стоять на стороне Украины, снабжать оружием и финансами, а другой не исключает, что украинские власти вовлечены в теракт. "Либо же он действует несамостоятельно и является марионеткой, которая просто пляшет под чужую дудку", - добавил политик. Ранее официальный представитель немецкого правительства заявила РИА Новости, что за ход расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" отвечает генеральная прокуратура Германии, все вопросы следует адресовать ей. Генпрокуратура ФРГ, в свою очередь, заявила в ответ на запрос РИА Новости, что ведомство не предоставляет на текущий момент никакой информации о продолжающемся уже два года расследовании подрыва газопроводов и не готова комментировать тему взаимодействия с РФ. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследованием взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html

https://ria.ru/20240727/orban-1962378540.html

https://ria.ru/20240926/germanija-1974936165.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сша, германия, евгений шмидт, сеймур херш, джо байден, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2