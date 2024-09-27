https://ria.ru/20240927/gelendzhik-1975028089.html

В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины

В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 27.09.2024

В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины

Отдыхающего, которого унесло на сапе с установленным на нем резиновом креслом, спасатели нашли мертвым в Черном море в районе Геленджика, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:00

2024-09-27T12:00

2024-09-27T12:00

происшествия

черное море

геленджик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Отдыхающего, которого унесло на сапе с установленным на нем резиновом креслом, спасатели нашли мертвым в Черном море в районе Геленджика, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в Южном региональным поисково-спасательным отрядом (ЮРСПО) МЧС сообщали, что ближе к вечеру 21 сентября мужчину унесло в море на сапборде. Спасатели сразу вышли в море, но не обнаружили туриста. Во вторник поиски приостановили из-за шторма. Мужчину унесло в Черное море в районе хутора Джанхот в Геленджике. "Вчера спасатели Геленджикского подразделения МЧС России эвакуировали из моря тело утонувшего человека в районе Голубой бухты", - сообщили РИА Новости в поисковом отряде в пятницу. "Да, это мужчина на сапе", - прокомментировал источник в правоохранительных органах. Источник также подтвердил, что мужчина отправился в море на "модернизированном" сапе с установленным надувным креслом.

https://ria.ru/20240714/spasenie-1959626900.html

черное море

геленджик

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, черное море, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)