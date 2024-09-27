https://ria.ru/20240927/gelendzhik-1975028089.html
В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины
В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 27.09.2024
В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины
Отдыхающего, которого унесло на сапе с установленным на нем резиновом креслом, спасатели нашли мертвым в Черном море в районе Геленджика, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:00
2024-09-27T12:00
2024-09-27T12:00
происшествия
черное море
геленджик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944788465_0:0:2755:1550_1920x0_80_0_0_f57db4451d5f648adc5d778ce4ca06dc.jpg
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Отдыхающего, которого унесло на сапе с установленным на нем резиновом креслом, спасатели нашли мертвым в Черном море в районе Геленджика, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в Южном региональным поисково-спасательным отрядом (ЮРСПО) МЧС сообщали, что ближе к вечеру 21 сентября мужчину унесло в море на сапборде. Спасатели сразу вышли в море, но не обнаружили туриста. Во вторник поиски приостановили из-за шторма. Мужчину унесло в Черное море в районе хутора Джанхот в Геленджике. "Вчера спасатели Геленджикского подразделения МЧС России эвакуировали из моря тело утонувшего человека в районе Голубой бухты", - сообщили РИА Новости в поисковом отряде в пятницу. "Да, это мужчина на сапе", - прокомментировал источник в правоохранительных органах. Источник также подтвердил, что мужчина отправился в море на "модернизированном" сапе с установленным надувным креслом.
https://ria.ru/20240714/spasenie-1959626900.html
черное море
геленджик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944788465_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_e9cb06b2fdfe3421f59d0f7dc7bea597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черное море, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черное море, Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины
В Геленджике спасатели нашли мертвым мужчину, которого унесло в море на сапе