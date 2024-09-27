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В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 27.09.2024
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12:00 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/gelendzhik-1975028089.html
В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины
В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 27.09.2024
В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины
Отдыхающего, которого унесло на сапе с установленным на нем резиновом креслом, спасатели нашли мертвым в Черном море в районе Геленджика, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:00
2024-09-27T12:00
происшествия
черное море
геленджик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Отдыхающего, которого унесло на сапе с установленным на нем резиновом креслом, спасатели нашли мертвым в Черном море в районе Геленджика, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в Южном региональным поисково-спасательным отрядом (ЮРСПО) МЧС сообщали, что ближе к вечеру 21 сентября мужчину унесло в море на сапборде. Спасатели сразу вышли в море, но не обнаружили туриста. Во вторник поиски приостановили из-за шторма. Мужчину унесло в Черное море в районе хутора Джанхот в Геленджике. "Вчера спасатели Геленджикского подразделения МЧС России эвакуировали из моря тело утонувшего человека в районе Голубой бухты", - сообщили РИА Новости в поисковом отряде в пятницу. "Да, это мужчина на сапе", - прокомментировал источник в правоохранительных органах. Источник также подтвердил, что мужчина отправился в море на "модернизированном" сапе с установленным надувным креслом.
https://ria.ru/20240714/spasenie-1959626900.html
черное море
геленджик
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происшествия, черное море, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черное море, Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Геленджике спасатели нашли тело утонувшего мужчины

В Геленджике спасатели нашли мертвым мужчину, которого унесло в море на сапе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице
Сотрудники полиции на улице - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции на улице. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Отдыхающего, которого унесло на сапе с установленным на нем резиновом креслом, спасатели нашли мертвым в Черном море в районе Геленджика, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в Южном региональным поисково-спасательным отрядом (ЮРСПО) МЧС сообщали, что ближе к вечеру 21 сентября мужчину унесло в море на сапборде. Спасатели сразу вышли в море, но не обнаружили туриста. Во вторник поиски приостановили из-за шторма. Мужчину унесло в Черное море в районе хутора Джанхот в Геленджике.
"Вчера спасатели Геленджикского подразделения МЧС России эвакуировали из моря тело утонувшего человека в районе Голубой бухты", - сообщили РИА Новости в поисковом отряде в пятницу.
"Да, это мужчина на сапе", - прокомментировал источник в правоохранительных органах.
Источник также подтвердил, что мужчина отправился в море на "модернизированном" сапе с установленным надувным креслом.
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ПроисшествияЧерное мореГеленджикРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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