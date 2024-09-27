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"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта газа - РИА Новости, 27.09.2024
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15:58 27.09.2024 (обновлено: 15:59 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/gazprom-1975099608.html
"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта газа
"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта газа - РИА Новости, 27.09.2024
"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта газа
"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта российского газа, сообщил генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Дмитрий Хандога в ходе... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:58
2024-09-27T15:59
экономика
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кейптаун
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта российского газа, сообщил генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Дмитрий Хандога в ходе Российской энергетической недели. "Мы рассматриваем африканский континент как потенциальный рынок сбыта российского природного газа. … У нас огромные запасы газа. Сейчас есть эффективные способы доставки газа по всему миру, в первую очередь это СПГ, морская перевозка", – сказал он во время сессии "Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества". Кроме того, "Газпром" рассматривает Африку как точку приложения опыта компании в доведении природного газа до конечного потребителя, продолжил Хандога. Также компания прорабатывает проекты газомоторного топлива, малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) и электроэнергии на газе, отметил он, уточнив, что надеется назвать конкретные страны и проекты на Африканской энергетической неделе в Кейптауне в начале ноября. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/gvineja-1974830103.html
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экономика, африка, кейптаун, москва, газпром
Экономика, Африка, Кейптаун, Москва, Газпром
"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта газа

"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта российского газа

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЭмблема ПАО "Газпром"
Эмблема ПАО Газпром - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта российского газа, сообщил генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Дмитрий Хандога в ходе Российской энергетической недели.
"Мы рассматриваем африканский континент как потенциальный рынок сбыта российского природного газа. … У нас огромные запасы газа. Сейчас есть эффективные способы доставки газа по всему миру, в первую очередь это СПГ, морская перевозка", – сказал он во время сессии "Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества".
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Кроме того, "Газпром" рассматривает Африку как точку приложения опыта компании в доведении природного газа до конечного потребителя, продолжил Хандога.
Также компания прорабатывает проекты газомоторного топлива, малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) и электроэнергии на газе, отметил он, уточнив, что надеется назвать конкретные страны и проекты на Африканской энергетической неделе в Кейптауне в начале ноября.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаАфрикаКейптаунМоскваГазпром
 
 
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