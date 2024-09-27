https://ria.ru/20240927/gazprom-1975099608.html

"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта газа

"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта газа - РИА Новости, 27.09.2024

"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта газа

"Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта российского газа, сообщил генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Дмитрий Хандога в ходе... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:58

2024-09-27T15:58

2024-09-27T15:59

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африка

кейптаун

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Газпром" рассматривает Африку как потенциальный рынок сбыта российского газа, сообщил генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Дмитрий Хандога в ходе Российской энергетической недели. "Мы рассматриваем африканский континент как потенциальный рынок сбыта российского природного газа. … У нас огромные запасы газа. Сейчас есть эффективные способы доставки газа по всему миру, в первую очередь это СПГ, морская перевозка", – сказал он во время сессии "Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества". Кроме того, "Газпром" рассматривает Африку как точку приложения опыта компании в доведении природного газа до конечного потребителя, продолжил Хандога. Также компания прорабатывает проекты газомоторного топлива, малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) и электроэнергии на газе, отметил он, уточнив, что надеется назвать конкретные страны и проекты на Африканской энергетической неделе в Кейптауне в начале ноября. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/gvineja-1974830103.html

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африка

кейптаун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, африка, кейптаун, москва, газпром