https://ria.ru/20240927/gazprom-1974983969.html
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Севморпути
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Севморпути - РИА Новости, 27.09.2024
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Севморпути
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Северному морскому пути (СМП) в этом и следующем году, компания также отмечает дополнительный экономический эффект... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:31
2024-09-27T08:31
2024-09-27T08:31
экономика
суэцкий канал
москва
александр дюков
газпром
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Северному морскому пути (СМП) в этом и следующем году, компания также отмечает дополнительный экономический эффект от этого в сравнении с поставками через Суэцкий канал, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). "Скорее всего, в этом году мы поставим нефти по СМП даже больше, чем в прошлом году. В следующем году, безусловно, планируем продолжить эту работу, но многое будет определяться экономикой поставок", - сказал он. "И в прошлом году, и в этом году в летнюю навигацию мы видим, что есть дополнительный экономический эффект у поставок по СМП в сравнении с поставками через Суэцкий канал", - добавил Дюков. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240819/sevmorput-1967138020.html
https://ria.ru/20240405/neft-1938127815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, суэцкий канал, москва, александр дюков, газпром
Экономика, Суэцкий канал, Москва, Александр Дюков, Газпром
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Севморпути
Глава "Газпром нефти" Дюков: компания продолжит поставки нефти по Севморпути
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Северному морскому пути (СМП) в этом и следующем году, компания также отмечает дополнительный экономический эффект от этого в сравнении с поставками через Суэцкий канал, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
"Скорее всего, в этом году мы поставим нефти по СМП даже больше, чем в прошлом году. В следующем году, безусловно, планируем продолжить эту работу, но многое будет определяться экономикой поставок", - сказал он.
"И в прошлом году, и в этом году в летнюю навигацию мы видим, что есть дополнительный экономический эффект у поставок по СМП в сравнении с поставками через Суэцкий канал", - добавил Дюков.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.