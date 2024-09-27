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"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Севморпути - РИА Новости, 27.09.2024
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08:31 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/gazprom-1974983969.html
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Севморпути
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Севморпути - РИА Новости, 27.09.2024
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Севморпути
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Северному морскому пути (СМП) в этом и следующем году, компания также отмечает дополнительный экономический эффект... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:31
2024-09-27T08:31
экономика
суэцкий канал
москва
александр дюков
газпром
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Северному морскому пути (СМП) в этом и следующем году, компания также отмечает дополнительный экономический эффект от этого в сравнении с поставками через Суэцкий канал, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). "Скорее всего, в этом году мы поставим нефти по СМП даже больше, чем в прошлом году. В следующем году, безусловно, планируем продолжить эту работу, но многое будет определяться экономикой поставок", - сказал он. "И в прошлом году, и в этом году в летнюю навигацию мы видим, что есть дополнительный экономический эффект у поставок по СМП в сравнении с поставками через Суэцкий канал", - добавил Дюков. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240819/sevmorput-1967138020.html
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экономика, суэцкий канал, москва, александр дюков, газпром
Экономика, Суэцкий канал, Москва, Александр Дюков, Газпром
"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Севморпути

Глава "Газпром нефти" Дюков: компания продолжит поставки нефти по Севморпути

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы российской транспортной компании FESCO "Красин" и Адмирал Макаров" во Владивостоке
Ледоколы российской транспортной компании FESCO Красин и Адмирал Макаров во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ледоколы российской транспортной компании FESCO "Красин" и Адмирал Макаров" во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Северному морскому пути (СМП) в этом и следующем году, компания также отмечает дополнительный экономический эффект от этого в сравнении с поставками через Суэцкий канал, заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
"Скорее всего, в этом году мы поставим нефти по СМП даже больше, чем в прошлом году. В следующем году, безусловно, планируем продолжить эту работу, но многое будет определяться экономикой поставок", - сказал он.
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"И в прошлом году, и в этом году в летнюю навигацию мы видим, что есть дополнительный экономический эффект у поставок по СМП в сравнении с поставками через Суэцкий канал", - добавил Дюков.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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