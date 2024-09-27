https://ria.ru/20240927/feyki-1975057761.html

Житель Петербурга получил четыре года колонии за фейки о военных

Житель Петербурга получил четыре года колонии за фейки о военных - РИА Новости, 27.09.2024

Житель Петербурга получил четыре года колонии за фейки о военных

Житель Петербурга Сергей Линцов осужден на 4 года колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ, сообщает объединённая пресс-служба судов города. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:00

2024-09-27T14:00

2024-09-27T14:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Житель Петербурга Сергей Линцов осужден на 4 года колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Линцова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы. Линцов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) УК РФ. Как установил суд, 17 сентября 2022 года Линцов в своем Telegram-канале разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ. Уточняется, что это была видеозапись с текстовым комментарием самого Линцова. Источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщал, что Линцов является бывшим офицером Западного военного округа, уволенным со службы. "В 2022 году, после начала СВО, он создал собственный Telegram-канал, где начал поливать грязью своих бывших сослуживцев и публиковать фейковые новости об их действиях в ходе СВО", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе судов Петербурга добавили, что Линцов вину признал, в содеянном раскаялся.

https://ria.ru/20240621/sud-1954443092.html

https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия