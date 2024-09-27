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В Госсовете обсудят надежность электроснабжения в регионах, заявил Дюмин - РИА Новости, 27.09.2024
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15:23 27.09.2024 (обновлено: 15:38 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/energetika-1975082921.html
В Госсовете обсудят надежность электроснабжения в регионах, заявил Дюмин
В Госсовете обсудят надежность электроснабжения в регионах, заявил Дюмин - РИА Новости, 27.09.2024
В Госсовете обсудят надежность электроснабжения в регионах, заявил Дюмин
Комиссия Госсовета по энергетике обсудит обеспечение надежности электроснабжения в регионах, сообщил помощник президента РФ, курирующий деятельность Госсовета,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:23
2024-09-27T15:38
экономика
жкх
россия
приморский край
москва
алексей дюмин
айсен николаев
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Комиссия Госсовета по энергетике обсудит обеспечение надежности электроснабжения в регионах, сообщил помощник президента РФ, курирующий деятельность Госсовета, Алексей Дюмин. Заседание комиссии проходит в рамках Российской энергетической недели. В начале заседания председатель комиссии, глава Якутии Айсен Николаев передал слово секретарю Госсовета Дюмину. "Сегодня у нас на повестке важный вопрос - обеспечение надежности электроснабжения. От состояния и развития электросетевого комплекса нашей страны напрямую зависит и благополучие наших граждан, и развитие экономики, и инвестиционная привлекательность региона, но самое главное - в целом комплекс безопасности нашей страны", - сказал Дюмин. Он упомянул недавние аварии на электросетях в южных регионах и в Приморском крае, когда "без света оставались целые города и поселки". Дюмин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на ВЭФ сказал о необходимости реализовать конкретные шаги, чтобы такие происшествия больше не повторялись. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240904/vlasti-1970408372.html
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экономика, жкх, россия, приморский край, москва, алексей дюмин, айсен николаев, владимир путин
Экономика, ЖКХ, Россия, Приморский край, Москва, Алексей Дюмин, Айсен Николаев, Владимир Путин
В Госсовете обсудят надежность электроснабжения в регионах, заявил Дюмин

Дюмин: комиссия Госсовета обсудит надежность электроснабжения в регионах

© РИА Новости / POOLАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / POOL
Алексей Дюмин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Комиссия Госсовета по энергетике обсудит обеспечение надежности электроснабжения в регионах, сообщил помощник президента РФ, курирующий деятельность Госсовета, Алексей Дюмин.
Заседание комиссии проходит в рамках Российской энергетической недели. В начале заседания председатель комиссии, глава Якутии Айсен Николаев передал слово секретарю Госсовета Дюмину.
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"Сегодня у нас на повестке важный вопрос - обеспечение надежности электроснабжения. От состояния и развития электросетевого комплекса нашей страны напрямую зависит и благополучие наших граждан, и развитие экономики, и инвестиционная привлекательность региона, но самое главное - в целом комплекс безопасности нашей страны", - сказал Дюмин.
Он упомянул недавние аварии на электросетях в южных регионах и в Приморском крае, когда "без света оставались целые города и поселки".
Дюмин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на ВЭФ сказал о необходимости реализовать конкретные шаги, чтобы такие происшествия больше не повторялись.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаЖКХРоссияПриморский крайМоскваАлексей ДюминАйсен НиколаевВладимир Путин
 
 
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