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Ефимов: участок около станции метро "Каширская" реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: участок около станции метро "Каширская" реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 27.09.2024

Ефимов: участок около станции метро "Каширская" реорганизуют в рамках КРТ

В районе Нагатино-Садовники реорганизуют участок около станции метро "Каширская" в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:08

2024-09-27T09:08

2024-09-27T17:03

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В районе Нагатино-Садовники реорганизуют участок около станции метро "Каширская" в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что площадь участка составит 0,88 гектара."Город планирует заключить с правообладателем земельного участка договор о КРТ. На площади 0,88 гектара предусмотрено строительство 53,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта превысят 16 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 500 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В Нагатино-Садовниках появится более 1,2 тысячи новых рабочих мест, указывается в пресс-релизе. Сам участок находится между Каширским шоссе и улицей Маршала Шестопалова вблизи станции Большой кольцевой линии "Каширская".В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что за четыре года на участке планируют построить общественно-деловые объекты, куда войдет гостиница. Здесь разместят 250 номеров.Кроме того, на территории обустроят некапитальный торговый центр на 980 квадратных метров.Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил планы по комплексному развитию территорий, расположенные на северо-востоке и юге города.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы