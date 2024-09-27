https://ria.ru/20240927/dron-1975179466.html

В Белгородской области влетевший в дом дрон ВСУ ранил женщину и ребенка

В Белгородской области влетевший в дом дрон ВСУ ранил женщину и ребенка - РИА Новости, 27.09.2024

В Белгородской области влетевший в дом дрон ВСУ ранил женщину и ребенка

Женщина с ребенком получили ранения при детонации украинского беспилотника в поселке Дубовое в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T21:17

2024-09-27T21:17

2024-09-27T21:47

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Женщина с ребенком получили ранения при детонации украинского беспилотника в поселке Дубовое в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Дубовое Белгородского района дрон сдетонировал в квартире МКД. Девочку восьми лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Ее маме с резаной раной лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась", — написал он.Губернатор добавил, что повреждения получила одна квартира многоквартирного дома. Также осколками посекло семь автомобилей.Кроме того, в селе Ржевка в Шебекинском городском округе при обстреле со стороны ВСУ на территории сельхозпредприятия повреждения получили два хранилища зерна, здание весовой, административное здание и дорожное полотно. Также осколками посекло колеса, кузов и кабину грузовика.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240927/donetsk-1975109675.html

https://ria.ru/20240926/gladkov-1974750775.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, белгородский район