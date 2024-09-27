https://ria.ru/20240927/donetsk-1975033955.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 27.09.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили в пятницу по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных и сбросили боеприпас с... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:28

2024-09-27T12:28

2024-09-27T12:28

петровский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных и сбросили боеприпас с беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.40 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 08.05 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 9.40 было выпущено еще два таких же снаряда и в 10.00 сбросили с беспилотника снаряд на Петровский район города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240927/gorlovka-1975026562.html

https://ria.ru/20240926/donetsk-1974947004.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия