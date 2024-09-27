Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов, в том числе три кассетных
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных и сбросили боеприпас с беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.40 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 08.05 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в 9.40 было выпущено еще два таких же снаряда и в 10.00 сбросили с беспилотника снаряд на Петровский район города.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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