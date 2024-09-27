https://ria.ru/20240927/dnepropetrovsk-1974965100.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 27.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщил местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T00:39
2024-09-27T00:39
2024-09-27T00:39
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске, сообщил местный телеканал "Общественное". "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240926/podpole-1974830837.html
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днепропетровск, россия, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Россия, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы