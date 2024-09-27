https://ria.ru/20240927/dagestan-1975173283.html

Краснов поручил изучить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане

Краснов поручил изучить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024

Краснов поручил изучить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:10

2024-09-27T20:10

2024-09-27T20:11

взрыв на азс в махачкале

происшествия

россия

игорь краснов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По поручению Игоря Краснова будут изучены обстоятельства произошедшего на АЗС в Дагестане взрыва, в результате которого погибли и пострадали люди", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.

https://ria.ru/20240927/prokuratura-1975146531.html

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взрыв на азс в махачкале, происшествия, россия, игорь краснов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)