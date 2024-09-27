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Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
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19:58 27.09.2024 (обновлено: 20:11 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975172112.html
Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС
Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС
Восемь пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане получают лечение в республиканских стационарах, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:58
2024-09-27T20:11
взрыв на азс в махачкале
махачкала
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане получают лечение в республиканских стационарах, сообщил региональный минздрав.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщало МЧС в Telegram-канале."Восемь пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет получают лечение в республиканских стационарах", - говорится в Telegram-канале регионального минздрава.
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взрыв на азс в махачкале, махачкала, происшествия, республика дагестан, видео
Взрыв на АЗС в Махачкале, Махачкала, Происшествия, Республика Дагестан
Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане получают лечение в республиканских стационарах, сообщил региональный минздрав.
2024-09-27T19:58
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Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС

Минздрав Дагестана: 8 пострадавших при взрыве получают лечение в стационарах

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане получают лечение в республиканских стационарах, сообщил региональный минздрав.
В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщало МЧС в Telegram-канале.
"Восемь пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет получают лечение в республиканских стационарах", - говорится в Telegram-канале регионального минздрава.
 
Взрыв на АЗС в МахачкалеМахачкалаПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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