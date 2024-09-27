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Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС

Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024

Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС

Восемь пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане получают лечение в республиканских стационарах, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:58

2024-09-27T19:58

2024-09-27T20:11

взрыв на азс в махачкале

махачкала

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане получают лечение в республиканских стационарах, сообщил региональный минздрав.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщало МЧС в Telegram-канале."Восемь пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет получают лечение в республиканских стационарах", - говорится в Telegram-канале регионального минздрава.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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