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Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС
Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС
Восемь пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане получают лечение в республиканских стационарах, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:58
2024-09-27T19:58
2024-09-27T20:11
взрыв на азс в махачкале
махачкала
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане получают лечение в республиканских стационарах, сообщил региональный минздрав.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 10, пятеро погибли, сообщало МЧС в Telegram-канале."Восемь пострадавших при взрыве на заправке в поселке Новый Хушет получают лечение в республиканских стационарах", - говорится в Telegram-канале регионального минздрава.
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Момент взрыва на АЗС в Махачкале
взрыв Дагестан
2024-09-27T19:58
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взрыв на азс в махачкале, махачкала, происшествия, республика дагестан, видео
Взрыв на АЗС в Махачкале, Махачкала, Происшествия, Республика Дагестан
Минздрав Дагестана рассказал о лечении пострадавших при взрыве на АЗС
Минздрав Дагестана: 8 пострадавших при взрыве получают лечение в стационарах