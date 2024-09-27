https://ria.ru/20240927/dagestan-1975171297.html

Пожар на АЗС в Махачкале локализовали

Пожар на АЗС в Махачкале локализовали - РИА Новости, 27.09.2024

Пожар на АЗС в Махачкале локализовали

Сотрудники МЧС России локализовали пожар на АЗС в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:54

2024-09-27T19:54

2024-09-27T19:55

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар на АЗС в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240927/dagestan-1975155749.html

махачкала

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