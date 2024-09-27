https://ria.ru/20240927/dagestan-1975171297.html
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали - РИА Новости, 27.09.2024
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на АЗС в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:54
2024-09-27T19:54
2024-09-27T19:55
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар на АЗС в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане", - говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали
МЧС: пожар на заправке в Махачкале локализован