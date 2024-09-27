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Пожар на АЗС в Махачкале локализовали - РИА Новости, 27.09.2024
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19:54 27.09.2024 (обновлено: 19:55 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975171297.html
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали - РИА Новости, 27.09.2024
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на АЗС в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:54
2024-09-27T19:55
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар на АЗС в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане", - говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Пожар на АЗС в Махачкале локализовали

МЧС: пожар на заправке в Махачкале локализован

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар на АЗС в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане", - говорится в сообщении.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Минздрав Дагестана подтвердил гибель четырех человек при взрыве на заправке
Вчера, 18:39
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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