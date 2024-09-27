Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975167263.html
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС
Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва АЗС в селе Новый Хушет, сообщила в пятницу пресс-служба его администрации. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:26
2024-09-27T19:26
происшествия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975165341_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_4c8564e6b49527e0c3be10095a737cf9.jpg
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва АЗС в селе Новый Хушет, сообщила в пятницу пресс-служба его администрации. Взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС в Дагестане в пятницу вечером. Здание АЗС разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве погибли пять человек, сообщили в МЧС. Власти Дагестана ранее сообщали о четверых погибших, среди которых ребенок. "Глава Дагестана Сергей Меликов на месте взрыва АЗС. На данный момент информация о причинах трагедии уточняется. Убедительная просьба: не ехать в сторону ЧП без острой необходимости! Работают ответственные службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975161751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975165341_481:0:2200:1289_1920x0_80_0_0_835706b1e9400b2494c3d1112162e8ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС

Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва заправочной станции в Махачкале

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва АЗС в селе Новый Хушет, сообщила в пятницу пресс-служба его администрации.
Взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС в Дагестане в пятницу вечером. Здание АЗС разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве погибли пять человек, сообщили в МЧС. Власти Дагестана ранее сообщали о четверых погибших, среди которых ребенок.
"Глава Дагестана Сергей Меликов на месте взрыва АЗС. На данный момент информация о причинах трагедии уточняется. Убедительная просьба: не ехать в сторону ЧП без острой необходимости! Работают ответственные службы", - говорится в сообщении.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Дагестане расследуют обстоятельства взрыва на заправке
Вчера, 19:03
 
ПроисшествияСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала