https://ria.ru/20240927/dagestan-1975167263.html

Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС

Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС - РИА Новости, 27.09.2024

Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва АЗС в селе Новый Хушет, сообщила в пятницу пресс-служба его администрации. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:26

2024-09-27T19:26

2024-09-27T19:26

происшествия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва АЗС в селе Новый Хушет, сообщила в пятницу пресс-служба его администрации. Взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС в Дагестане в пятницу вечером. Здание АЗС разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве погибли пять человек, сообщили в МЧС. Власти Дагестана ранее сообщали о четверых погибших, среди которых ребенок. "Глава Дагестана Сергей Меликов на месте взрыва АЗС. На данный момент информация о причинах трагедии уточняется. Убедительная просьба: не ехать в сторону ЧП без острой необходимости! Работают ответственные службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240927/dagestan-1975161751.html

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происшествия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)