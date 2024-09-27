https://ria.ru/20240927/dagestan-1975167263.html
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС - РИА Новости, 27.09.2024
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС
Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва АЗС в селе Новый Хушет, сообщила в пятницу пресс-служба его администрации. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:26
2024-09-27T19:26
2024-09-27T19:26
происшествия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва АЗС в селе Новый Хушет, сообщила в пятницу пресс-служба его администрации. Взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС в Дагестане в пятницу вечером. Здание АЗС разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, при взрыве погибли пять человек, сообщили в МЧС. Власти Дагестана ранее сообщали о четверых погибших, среди которых ребенок. "Глава Дагестана Сергей Меликов на месте взрыва АЗС. На данный момент информация о причинах трагедии уточняется. Убедительная просьба: не ехать в сторону ЧП без острой необходимости! Работают ответственные службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975161751.html
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происшествия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва АЗС
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва заправочной станции в Махачкале