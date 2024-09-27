https://ria.ru/20240927/briks-1975021099.html

Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС

Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС - РИА Новости, 27.09.2024

Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС

Принятое в рамках заседания министров энергетики БРИКС совместное коммюнике предполагает доступ к энергопереходу и недопустимость дискриминации, сообщил министр РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:32

2024-09-27T11:32

2024-09-27T11:33

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сергей цивилев

брикс

экономика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Принятое в рамках заседания министров энергетики БРИКС совместное коммюнике предполагает доступ к энергопереходу и недопустимость дискриминации, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели (РЭН). "В рамках РЭН состоялось заседание министров энергетики БРИКС. На этом заседании мы приняли совместное коммюнике, мы весь год работали, чтобы это коммюнике создать... Первое – это доступ всех участников энергоперехода в рамках БРИКС к современным технологиям, доступ всех участников к современным финансовым инструментам. Второе – это недопустимость дискриминации", - сообщил Цивилев на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Дарья Буймова

технологии, россия, москва, сергей цивилев, брикс, экономика