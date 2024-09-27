https://ria.ru/20240927/briks-1975021099.html
Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС
Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС - РИА Новости, 27.09.2024
Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС
Принятое в рамках заседания министров энергетики БРИКС совместное коммюнике предполагает доступ к энергопереходу и недопустимость дискриминации, сообщил министр РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:32
2024-09-27T11:32
2024-09-27T11:33
технологии
россия
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сергей цивилев
брикс
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Принятое в рамках заседания министров энергетики БРИКС совместное коммюнике предполагает доступ к энергопереходу и недопустимость дискриминации, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели (РЭН). "В рамках РЭН состоялось заседание министров энергетики БРИКС. На этом заседании мы приняли совместное коммюнике, мы весь год работали, чтобы это коммюнике создать... Первое – это доступ всех участников энергоперехода в рамках БРИКС к современным технологиям, доступ всех участников к современным финансовым инструментам. Второе – это недопустимость дискриминации", - сообщил Цивилев на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, сергей цивилев, брикс, экономика
Технологии, Россия, Москва, Сергей Цивилев, БРИКС, Экономика
Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС
Цивилев: принятое в БРИКС коммюнике предполагает доступ к энергопереходу