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Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС - РИА Новости, 27.09.2024
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11:32 27.09.2024 (обновлено: 11:33 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/briks-1975021099.html
Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС
Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС - РИА Новости, 27.09.2024
Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС
Принятое в рамках заседания министров энергетики БРИКС совместное коммюнике предполагает доступ к энергопереходу и недопустимость дискриминации, сообщил министр РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:32
2024-09-27T11:33
технологии
россия
москва
сергей цивилев
брикс
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Принятое в рамках заседания министров энергетики БРИКС совместное коммюнике предполагает доступ к энергопереходу и недопустимость дискриминации, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели (РЭН). "В рамках РЭН состоялось заседание министров энергетики БРИКС. На этом заседании мы приняли совместное коммюнике, мы весь год работали, чтобы это коммюнике создать... Первое – это доступ всех участников энергоперехода в рамках БРИКС к современным технологиям, доступ всех участников к современным финансовым инструментам. Второе – это недопустимость дискриминации", - сообщил Цивилев на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, россия, москва, сергей цивилев, брикс, экономика
Технологии, Россия, Москва, Сергей Цивилев, БРИКС, Экономика
Цивилев рассказал о коммюнике, принятом министрами энергетики БРИКС

Цивилев: принятое в БРИКС коммюнике предполагает доступ к энергопереходу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Сергей Цивилев
Министр энергетики Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр энергетики Сергей Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Принятое в рамках заседания министров энергетики БРИКС совместное коммюнике предполагает доступ к энергопереходу и недопустимость дискриминации, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели (РЭН).
"В рамках РЭН состоялось заседание министров энергетики БРИКС. На этом заседании мы приняли совместное коммюнике, мы весь год работали, чтобы это коммюнике создать... Первое – это доступ всех участников энергоперехода в рамках БРИКС к современным технологиям, доступ всех участников к современным финансовым инструментам. Второе – это недопустимость дискриминации", - сообщил Цивилев на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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