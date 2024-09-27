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В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой - РИА Новости, 27.09.2024
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14:02 27.09.2024 (обновлено: 14:09 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/belorussiya-1975058253.html
В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой
В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой - РИА Новости, 27.09.2024
В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой
Профильные ведомства Белоруссии и РФ к декабрю подготовят предложения по решению проблемных вопросов в сфере логистики и погранично-контрольных операций,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:02
2024-09-27T14:09
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белоруссия
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Профильные ведомства Белоруссии и РФ к декабрю подготовят предложения по решению проблемных вопросов в сфере логистики и погранично-контрольных операций, сообщил в пятницу глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой."Резервы (развития сотрудничества Белоруссии и России – ред.) находятся в сегменте логистики и погранично-таможенных операций. Не зря сегодня (на заседании группы высокого уровня союзного совмина в Минске – ред.) целый блок вопросов был посвящен расшивке проблемных тем, связанных с границей. Надеемся к декабрю, к 25-летию подписания союзного договора, представить эти предложения, возможно, пакетным принципом", - сказал Крутой журналистам
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минск, москва, белоруссия, россия
Минск, Москва, Белоруссия, Россия
В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой

Москва и Минск подготовят решения проблем в сфере логистики к декабрю

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Профильные ведомства Белоруссии и РФ к декабрю подготовят предложения по решению проблемных вопросов в сфере логистики и погранично-контрольных операций, сообщил в пятницу глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.
"Резервы (развития сотрудничества Белоруссии и России – ред.) находятся в сегменте логистики и погранично-таможенных операций. Не зря сегодня (на заседании группы высокого уровня союзного совмина в Минске – ред.) целый блок вопросов был посвящен расшивке проблемных тем, связанных с границей. Надеемся к декабрю, к 25-летию подписания союзного договора, представить эти предложения, возможно, пакетным принципом", - сказал Крутой журналистам
 
МинскМоскваБелоруссияРоссия
 
 
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