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В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой
В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой - РИА Новости, 27.09.2024
В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой
Профильные ведомства Белоруссии и РФ к декабрю подготовят предложения по решению проблемных вопросов в сфере логистики и погранично-контрольных операций,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:02
2024-09-27T14:02
2024-09-27T14:09
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Профильные ведомства Белоруссии и РФ к декабрю подготовят предложения по решению проблемных вопросов в сфере логистики и погранично-контрольных операций, сообщил в пятницу глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой."Резервы (развития сотрудничества Белоруссии и России – ред.) находятся в сегменте логистики и погранично-таможенных операций. Не зря сегодня (на заседании группы высокого уровня союзного совмина в Минске – ред.) целый блок вопросов был посвящен расшивке проблемных тем, связанных с границей. Надеемся к декабрю, к 25-летию подписания союзного договора, представить эти предложения, возможно, пакетным принципом", - сказал Крутой журналистам
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минск, москва, белоруссия, россия
Минск, Москва, Белоруссия, Россия
В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой
Москва и Минск подготовят решения проблем в сфере логистики к декабрю
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Профильные ведомства Белоруссии и РФ к декабрю подготовят предложения по решению проблемных вопросов в сфере логистики и погранично-контрольных операций, сообщил в пятницу глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.
"Резервы (развития сотрудничества Белоруссии и России – ред.) находятся в сегменте логистики и погранично-таможенных операций. Не зря сегодня (на заседании группы высокого уровня союзного совмина в Минске – ред.) целый блок вопросов был посвящен расшивке проблемных тем, связанных с границей. Надеемся к декабрю, к 25-летию подписания союзного договора, представить эти предложения, возможно, пакетным принципом", - сказал Крутой журналистам