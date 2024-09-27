https://ria.ru/20240927/belorussiya-1975058253.html

В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой

В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой - РИА Новости, 27.09.2024

В Минске заявили, что подготовят решения основных проблем вместе с Москвой

Профильные ведомства Белоруссии и РФ к декабрю подготовят предложения по решению проблемных вопросов в сфере логистики и погранично-контрольных операций,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:02

2024-09-27T14:02

2024-09-27T14:09

минск

москва

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg

МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Профильные ведомства Белоруссии и РФ к декабрю подготовят предложения по решению проблемных вопросов в сфере логистики и погранично-контрольных операций, сообщил в пятницу глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой."Резервы (развития сотрудничества Белоруссии и России – ред.) находятся в сегменте логистики и погранично-таможенных операций. Не зря сегодня (на заседании группы высокого уровня союзного совмина в Минске – ред.) целый блок вопросов был посвящен расшивке проблемных тем, связанных с границей. Надеемся к декабрю, к 25-летию подписания союзного договора, представить эти предложения, возможно, пакетным принципом", - сказал Крутой журналистам

минск

москва

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, москва, белоруссия, россия