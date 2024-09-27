https://ria.ru/20240927/belorussija-1975027558.html

В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон

В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон - РИА Новости, 27.09.2024

В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике создадут мобильный телефон собственного производства. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:59

2024-09-27T11:59

2024-09-27T11:59

технологии

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике создадут мобильный телефон собственного производства. "Отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, сделаем", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники. Лукашенко отметил, что на многих предприятиях была обновлена материальная база, благодаря чему в стране производят современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов. "Есть достижения в микроэлектронике - даже ноутбук свой сделали, (а также) в информационных технологиях, фармацевтике, биотехнологиях. Это я только малую часть назвал. Страна развивается, люди также развиваются", - сказал президент.

https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html

белоруссия

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технологии, белоруссия, александр лукашенко