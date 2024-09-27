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В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон - РИА Новости, 27.09.2024
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11:59 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/belorussija-1975027558.html
В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон
В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон - РИА Новости, 27.09.2024
В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике создадут мобильный телефон собственного производства. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:59
2024-09-27T11:59
технологии
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике создадут мобильный телефон собственного производства. "Отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, сделаем", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники. Лукашенко отметил, что на многих предприятиях была обновлена материальная база, благодаря чему в стране производят современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов. "Есть достижения в микроэлектронике - даже ноутбук свой сделали, (а также) в информационных технологиях, фармацевтике, биотехнологиях. Это я только малую часть назвал. Страна развивается, люди также развиваются", - сказал президент.
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технологии, белоруссия, александр лукашенко
Технологии, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон

Лукашенко: в Белоруссии создадут мобильный телефон собственного производства

© iStock.com / Prostock-StudioМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Мобильный телефон. Архивное фото
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике создадут мобильный телефон собственного производства.
"Отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, сделаем", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники.
Лукашенко отметил, что на многих предприятиях была обновлена материальная база, благодаря чему в стране производят современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов. "Есть достижения в микроэлектронике - даже ноутбук свой сделали, (а также) в информационных технологиях, фармацевтике, биотехнологиях. Это я только малую часть назвал. Страна развивается, люди также развиваются", - сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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