https://ria.ru/20240927/belorussija-1975027558.html
В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон
В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон - РИА Новости, 27.09.2024
В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике создадут мобильный телефон собственного производства. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:59
2024-09-27T11:59
2024-09-27T11:59
технологии
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_149:317:2889:1858_1920x0_80_0_0_3b70008415cfb8a45bfd722019a3e10f.jpg
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике создадут мобильный телефон собственного производства. "Отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, сделаем", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники. Лукашенко отметил, что на многих предприятиях была обновлена материальная база, благодаря чему в стране производят современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов. "Есть достижения в микроэлектронике - даже ноутбук свой сделали, (а также) в информационных технологиях, фармацевтике, биотехнологиях. Это я только малую часть назвал. Страна развивается, люди также развиваются", - сказал президент.
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_232:125:2669:1953_1920x0_80_0_0_e75d3b654be13abf9180ffe439261686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, белоруссия, александр лукашенко
Технологии, Белоруссия, Александр Лукашенко
В Белоруссии создадут отечественный мобильный телефон
Лукашенко: в Белоруссии создадут мобильный телефон собственного производства