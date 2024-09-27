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Балицкий назвал захват ЗАЭС украинскими войсками невозможным
Балицкий назвал захват ЗАЭС украинскими войсками невозможным - РИА Новости, 27.09.2024
Балицкий назвал захват ЗАЭС украинскими войсками невозможным
Россия в полном объеме обеспечивает ядерную безопасность Запорожской АЭС, десант и захват станции украинскими войсками на сегодняшний день невозможен, заявил в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T07:17
2024-09-27T07:17
2024-09-27T07:27
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия в полном объеме обеспечивает ядерную безопасность Запорожской АЭС, десант и захват станции украинскими войсками на сегодняшний день невозможен, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Могу сказать две вещи точно. Первое: этот объект (Запорожскую АЭС — Прим. ред.) не захватить противнику, это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Мы к этому готовы. И второе, что могу сказать точно: мы в полном объеме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы сегодня нет", – заявил Балицкий. По его словам, ПВО "в полном объеме" обеспечивает безопасность станции, при этом пока еще определенные сложности могут создавать артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, а также украинские дроны.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. Украинские войска обстреливают ЗАЭС.
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россия, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, В мире
Балицкий назвал захват ЗАЭС украинскими войсками невозможным
Балицкий: Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС, захват станции ВСУ невозможен