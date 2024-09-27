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ВС России вышли на окраину города Гуляйполе - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:18 27.09.2024 (обновлено: 10:14 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/balitskiy-1974972566.html
ВС России вышли на окраину города Гуляйполе
ВС России вышли на окраину города Гуляйполе - РИА Новости, 27.09.2024
ВС России вышли на окраину города Гуляйполе
Вооруженные силы России находятся уже на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T04:18
2024-09-27T10:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
новороссия
в мире
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России находятся уже на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Евгений Балицкий.&quot;С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком&quot;, — рассказал Балицкий.Город Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области, он находится под оккупацией ВСУ.На сегодняшний день основные боевые действия в регионе, по словам губернатора, разворачиваются в воздухе."Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это, конечно, наносит сегодня значительный ущерб нашей инфраструктуре. То есть мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укранацистского режима", — отметил он.Балицкий добавил, что артиллерия ВСУ действует по тактике выжженной земли, вынуждая людей покидать свои дома и уезжать.Власти Запорожской области, подчеркнул губернатор, оказывают всю необходимую помощь местным жителям, когда речь касается разрушений на земле, в том числе в вопросах жилья. &quot;Мы устраняем последствия, для того чтобы люди могли оставаться на своей земле&quot;, — заключил он.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% региона, под контролем украинских войск остается бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240927/minoborony-1974963915.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, новороссия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Новороссия, В мире
ВС России вышли на окраину города Гуляйполе

Балицкий: ВС России находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России находятся уже на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Евгений Балицкий.
«

"С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком", — рассказал Балицкий.

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Город Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области, он находится под оккупацией ВСУ.
На сегодняшний день основные боевые действия в регионе, по словам губернатора, разворачиваются в воздухе.
"Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это, конечно, наносит сегодня значительный ущерб нашей инфраструктуре. То есть мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укранацистского режима", — отметил он.
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Балицкий добавил, что артиллерия ВСУ действует по тактике выжженной земли, вынуждая людей покидать свои дома и уезжать.
Власти Запорожской области, подчеркнул губернатор, оказывают всю необходимую помощь местным жителям, когда речь касается разрушений на земле, в том числе в вопросах жилья.
«

"Мы устраняем последствия, для того чтобы люди могли оставаться на своей земле", — заключил он.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% региона, под контролем украинских войск остается бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияНовороссияВ мире
 
 
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