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Виновные во взрыве на АЗС в Дагестане понесут наказание, пообещал Меликов
Виновные во взрыве на АЗС в Дагестане понесут наказание, пообещал Меликов - РИА Новости, 27.09.2024
Виновные во взрыве на АЗС в Дагестане понесут наказание, пообещал Меликов
Ответственные структуры будут выяснять все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане, виновные понесут наказание, заявил глава республики Сергей Меликов в своем... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:39
2024-09-27T22:39
2024-09-27T22:47
происшествия
взрыв на азс в махачкале
россия
республика дагестан
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сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Ответственные структуры будут выяснять все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане, виновные понесут наказание, заявил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным МЧС, погибли 10 человек, из низ двое - дети, пострадали еще 11. Ведомство также сообщало, что открытое горение ликвидировано."Силами МЧС России открытое горение на АЗС ликвидировано. Теперь ответственные структуры будут выяснять все обстоятельства случившегося, разбираться в причинах, работать над устранением последствий. Виновные, конечно, понесут наказание", - написал Меликов.Он также сообщил, что в субботу в связи с произошедшим проведет совещание с руководителями органов власти.
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происшествия, взрыв на азс в махачкале, россия, республика дагестан, махачкала, сергей меликов
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Сергей Меликов
Виновные во взрыве на АЗС в Дагестане понесут наказание, пообещал Меликов
Меликов: обстоятельства взрыва на АЗС будут выяснены, виновные понесут наказание