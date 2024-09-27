https://ria.ru/20240927/azs-1975180732.html
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане
Открытое горение на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:46
2024-09-27T21:46
2024-09-27T21:56
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975172976_0:0:1825:1026_1920x0_80_0_0_bc57287827c32efa6dbea87946e053ae.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Открытое горение на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС в Республике Дагестан", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240927/mchs-1975177116.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975172976_0:0:2005:1503_1920x0_80_0_0_bb7586402974c060d679ca00f8fedc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, россия, республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане
МЧС: открытое горение на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, ликвидировано