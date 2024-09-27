Рейтинг@Mail.ru
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 27.09.2024 (обновлено: 21:56 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/azs-1975180732.html
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане
Открытое горение на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:46
2024-09-27T21:56
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975172976_0:0:1825:1026_1920x0_80_0_0_bc57287827c32efa6dbea87946e053ae.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Открытое горение на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС в Республике Дагестан", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240927/mchs-1975177116.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975172976_0:0:2005:1503_1920x0_80_0_0_bb7586402974c060d679ca00f8fedc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, россия, республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале, Россия, Республика Дагестан
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане

МЧС: открытое горение на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, ликвидировано

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Открытое горение на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС в Республике Дагестан", - говорится в сообщении ведомства.
Момент взрыва на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до десяти
Вчера, 20:46
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в МахачкалеРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала