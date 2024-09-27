https://ria.ru/20240927/azs-1975180732.html

Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане

Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024

Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Дагестане

Открытое горение на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T21:46

2024-09-27T21:46

2024-09-27T21:56

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

россия

республика дагестан

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Открытое горение на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС в Республике Дагестан", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240927/mchs-1975177116.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале, россия, республика дагестан