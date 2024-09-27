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Врач рассказал о госпитализированных после взрыва АЗС в Дагестане
Врач рассказал о госпитализированных после взрыва АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
Врач рассказал о госпитализированных после взрыва АЗС в Дагестане
Две девушки и трое мужчин, пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане госпитализированы в Республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:43
2024-09-27T19:43
2024-09-27T20:22
происшествия
взрыв на азс в махачкале
махачкала
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Две девушки и трое мужчин, пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане госпитализированы в Республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале, сообщает врач учреждения, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РГВК "Дагестан"."Поступило со взрыва пятеро больных… Две девушки и трое мужчин, один мужчина остановился на обочине, чтобы помочь, там произошло ДТП", - сообщил врач-травматолог Акай Мусаев.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.
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происшествия, взрыв на азс в махачкале, махачкала, россия, республика дагестан
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, Махачкала, Россия, Республика Дагестан
Врач рассказал о госпитализированных после взрыва АЗС в Дагестане
Врач: две девушки и трое мужчин получают помощь после взрыва на АЗС в Дагестане