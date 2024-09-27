Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал о госпитализированных после взрыва АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 27.09.2024 (обновлено: 20:22 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/azs-1975170039.html
Врач рассказал о госпитализированных после взрыва АЗС в Дагестане
Врач рассказал о госпитализированных после взрыва АЗС в Дагестане - РИА Новости, 27.09.2024
Врач рассказал о госпитализированных после взрыва АЗС в Дагестане
Две девушки и трое мужчин, пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане госпитализированы в Республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:43
2024-09-27T20:22
происшествия
взрыв на азс в махачкале
махачкала
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975152052_0:357:1000:920_1920x0_80_0_0_bf41ccca1217f71447dab15efb3fa6ec.jpg
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Две девушки и трое мужчин, пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане госпитализированы в Республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале, сообщает врач учреждения, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РГВК "Дагестан"."Поступило со взрыва пятеро больных… Две девушки и трое мужчин, один мужчина остановился на обочине, чтобы помочь, там произошло ДТП", - сообщил врач-травматолог Акай Мусаев.В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.
https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975152052_0:189:1000:939_1920x0_80_0_0_36e7b755bc63921883ee7fcc9f192c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, взрыв на азс в махачкале, махачкала, россия, республика дагестан
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, Махачкала, Россия, Республика Дагестан
Врач рассказал о госпитализированных после взрыва АЗС в Дагестане

Врач: две девушки и трое мужчин получают помощь после взрыва на АЗС в Дагестане

© Кадр видео из соцсетейПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на заправке в Дагестане
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Две девушки и трое мужчин, пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане госпитализированы в Республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале, сообщает врач учреждения, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РГВК "Дагестан".
"Поступило со взрыва пятеро больных… Две девушки и трое мужчин, один мужчина остановился на обочине, чтобы помочь, там произошло ДТП", - сообщил врач-травматолог Акай Мусаев.
В пятницу на АЗС, расположенной на федеральной трассе в селе Новый Хушет на окраине Махачкалы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Здание АЗС в Махачкале разрушилось после взрыва
Вчера, 18:52
 
ПроисшествияВзрыв на АЗС в МахачкалеМахачкалаРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала