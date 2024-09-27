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На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после его визита в США - РИА Новости, 27.09.2024
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15:00 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/advance-1975075938.html
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после его визита в США
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после его визита в США - РИА Новости, 27.09.2024
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после его визита в США
Союзники Украины тайно согласились, что у нее нет пути к победе, и лишь компромиссное решение ведет к миру, пишет Advance. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:00
2024-09-27T15:00
в мире
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россия
сша
владимир зеленский
джон кирби
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Союзники Украины тайно согласились, что у нее нет пути к победе, и лишь компромиссное решение ведет к миру, пишет Advance."Все союзники Зеленского, за исключением, пожалуй, некоторых генералов на Балтике, которые мечтают о "превентивных" ударах по России, тайно и явно согласились, что у Украины нет пути к победе и возможно только компромиссное решение", — говорится в материале.Автор статьи предупреждает Зеленского, что он не получит зеленый свет на свой "план победы", а в случае прекращения американской поддержки украинский политик сам потребует начать переговоры с Россией.Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал "план победы" Владимира Зеленского набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели.В среду представитель Кремля Дмитрий Песков расценил позицию главы киевского режима о принуждении России к миру как фатальную ошибку, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240926/bundestag--1974953120.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, джон кирби, дмитрий песков, политика
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Дмитрий Песков, Политика
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после его визита в США

Advance: союзники Украины тайно согласились, что у нее нет пути к победе

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Союзники Украины тайно согласились, что у нее нет пути к победе, и лишь компромиссное решение ведет к миру, пишет Advance.
«
"Все союзники Зеленского, за исключением, пожалуй, некоторых генералов на Балтике, которые мечтают о "превентивных" ударах по России, тайно и явно согласились, что у Украины нет пути к победе и возможно только компромиссное решение", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Большинство хочет этого". В бундестаге сделали заявление об Украине
26 сентября, 21:46
Автор статьи предупреждает Зеленского, что он не получит зеленый свет на свой "план победы", а в случае прекращения американской поддержки украинский политик сам потребует начать переговоры с Россией.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал "план победы" Владимира Зеленского набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели.
В среду представитель Кремля Дмитрий Песков расценил позицию главы киевского режима о принуждении России к миру как фатальную ошибку, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Не стоило доводить". В США раскрыли, что задумал Зеленский против России
26 сентября, 20:03
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжон КирбиДмитрий ПесковПолитика
 
 
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