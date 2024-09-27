https://ria.ru/20240927/advance-1975075938.html

На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после его визита в США

На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после его визита в США - РИА Новости, 27.09.2024

На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после его визита в США

Союзники Украины тайно согласились, что у нее нет пути к победе, и лишь компромиссное решение ведет к миру, пишет Advance. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:00

2024-09-27T15:00

2024-09-27T15:00

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россия

сша

владимир зеленский

джон кирби

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Союзники Украины тайно согласились, что у нее нет пути к победе, и лишь компромиссное решение ведет к миру, пишет Advance."Все союзники Зеленского, за исключением, пожалуй, некоторых генералов на Балтике, которые мечтают о "превентивных" ударах по России, тайно и явно согласились, что у Украины нет пути к победе и возможно только компромиссное решение", — говорится в материале.Автор статьи предупреждает Зеленского, что он не получит зеленый свет на свой "план победы", а в случае прекращения американской поддержки украинский политик сам потребует начать переговоры с Россией.Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал "план победы" Владимира Зеленского набором инициатив, который США и Украине предстоит глубже изучить в последующие недели.В среду представитель Кремля Дмитрий Песков расценил позицию главы киевского режима о принуждении России к миру как фатальную ошибку, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240926/bundestag--1974953120.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, джон кирби, дмитрий песков, политика