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Свердловские депутаты инициировали совещание по вопросу передачи земель

Свердловские депутаты инициировали совещание по вопросу передачи земель - РИА Новости, 26.09.2024

Свердловские депутаты инициировали совещание по вопросу передачи земель

В Законодательном Собрании Свердловской области состоялось всероссийское совещание с участием представителей министерства обороны и руководителей российских... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:34

2024-09-26T19:34

2024-09-26T19:34

свердловская область

россия

свердловская область

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Законодательном Собрании Свердловской области состоялось всероссийское совещание с участием представителей министерства обороны и руководителей российских ЗАТО, там подняли вопросы передачи ведомственных земель для развития городов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Якимов напомнил, что ЗАТО создавались в России в 40-50 годы, они были примером образцового быта и в них привлекали лучшие кадры. Сегодня ключевыми проблемами ЗАТО являются вопросы земельно-имущественного характера. "Первый раз в стенах Законодательного Собрания проходит такая конференция, посвященная тематике закрытых городов. Сегодня мы обсуждаем большой спектр проблем. Социальная структура закрытых городов нуждается в обновлении, в новом строительстве. При этом территории всех ЗАТО находятся на ведомственных землях. Поэтому местные органы власти не могут распространить свои полномочия, чтобы строить на этих земельных участках школы или детские сады", – подчеркнул Якимов. Отмечается, что на сегодняшний день в России 38 закрытых территорий. ЗАТО находятся в ведении Росатома, Роскосмоса, министерства обороны РФ, министерства промышленности и торговли РФ. На территории Свердловской области расположены четыре ЗАТО, два города находятся в ведении Росатома – Лесной и Новоуральск, в ведении министерства обороны РФ – ЗАТО Свободный и Уральский. "Самая большая наша проблема в том, что не определены границы населенного пункта. Это земли и леса, которые сейчас находятся в ведении Минобороны. Соответственно, у нас есть большое ограничение по оказанию возможных услуг и созданию комфортных условий для наших жителей. Вот это одна из тем, которую я вынес сегодня на обсуждение в рамках этого совещания", – рассказал глава ЗАТО Уральский Свердловской области Игорь Сыропятов. Председатель Ассоциации содействия закрытых административно-территориальных образований Сергей Ермоленко отметил, что ассоциация видит своими главными целями решение задач всестороннего устойчивого развития ЗАТО, создание комфортных условий проживания населения закрытых территорий во взаимодействии с федеральными, региональными органами власти, органами местного самоуправления, НКО, научными и учебными учреждениями. "Мы бы хотели выработать единые стандарты, подходы к развитию ЗАТО для того, чтобы они были лучшими муниципалитетами, где могли бы комфортно жить, учиться и развиваться молодежь и жители", – отметил Ермоленко. Депутат Вячеслав Вегнер отметил, что Законодательное Собрание Свердловской области готово не только предоставлять площадку для диалога, но и оказывать экспертную и методологическую помощь. Участники конференции делились и положительным опытом в решении задач, стоящих перед закрытыми городами. Мэр Лесного Сергей Черепанов рассказал о включении жилого фонда Лесного в региональную программу капитального ремонта жилых домов, а также поблагодарил региональные власти за возможность реализовать на территории ЗАТО проекты по созданию комфортной городской среды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, свердловская область