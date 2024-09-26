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В Нижнем Новгороде женщина убила мужа за упреки в маленькой зарплате

В Нижнем Новгороде женщина убила мужа за упреки в маленькой зарплате - РИА Новости, 26.09.2024

В Нижнем Новгороде женщина убила мужа за упреки в маленькой зарплате

Жительница Нижнего Новгорода одним ударом ножа в сердце убила мужа, который упрекнул ее в слишком маленькой зарплате, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:57

2024-09-26T14:57

2024-09-26T14:57

происшествия

жилье

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода одним ударом ножа в сердце убила мужа, который упрекнул ее в слишком маленькой зарплате, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 25 сентября обвиняемая, находясь в квартире дома на улице Ватутина, в ходе ссоры с мужем нанесла ему ножевое ранение в сердце. Потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Женщина задержана, ей предъявлено обвинение. Вину она признала и рассказала следователю СК России, что ссора с мужем произошла на почве его упреков в маленьком заработке жены", - говорится в сообщении. В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

россия

нижний новгород

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происшествия, жилье, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)