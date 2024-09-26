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В Йемене создали ракету "Палестина-2" для операций в поддержку Газы - РИА Новости, 26.09.2024
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18:02 26.09.2024 (обновлено: 18:10 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/yemen-1974921288.html
В Йемене создали ракету "Палестина-2" для операций в поддержку Газы
В Йемене создали ракету "Палестина-2" для операций в поддержку Газы - РИА Новости, 26.09.2024
В Йемене создали ракету "Палестина-2" для операций в поддержку Газы
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) создало модернизированную ракету "Палестина-2" и приступило к ее использованию на новом этапе... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:02
2024-09-26T18:10
в мире
йемен
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ДОХА, 26 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) создало модернизированную ракету "Палестина-2" и приступило к ее использованию на новом этапе проведения операций в поддержку борьбы палестинцев в секторе Газа против Израиля, заявил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси."Этот этап военных действий, если даст Бог, будет более эффективным для нашей страны в свете развития потенциала и производства ракеты "Палестина-2" и других военных возможностей. Ракета "Палестина-2" считается значительным достижением и введена в действие на пятом этапе военных действий в поддержку сектора Газы", - отметил аль-Хуси.Он уточнил, что на этой неделе "вооруженные силы Йемена провели операции с использованием 39 баллистических, крылатых ракет и беспилотников, Красное, Аравийское моря, и Аденский залив стали полностью запретной зоной для израильского, американского и британского врага".В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля хуситов, но потерпела неудачу.
https://ria.ru/20240926/gaza-1974904908.html
https://ria.ru/20240924/erdogan-1974486637.html
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в мире, йемен
В мире, Йемен
В Йемене создали ракету "Палестина-2" для операций в поддержку Газы

Лидер хуситов: в Йемене создали ракету "Палестина-2" для поддержки Газы

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 26 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) создало модернизированную ракету "Палестина-2" и приступило к ее использованию на новом этапе проведения операций в поддержку борьбы палестинцев в секторе Газа против Израиля, заявил в четверг в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси.
"Этот этап военных действий, если даст Бог, будет более эффективным для нашей страны в свете развития потенциала и производства ракеты "Палестина-2" и других военных возможностей. Ракета "Палестина-2" считается значительным достижением и введена в действие на пятом этапе военных действий в поддержку сектора Газы", - отметил аль-Хуси.
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Он уточнил, что на этой неделе "вооруженные силы Йемена провели операции с использованием 39 баллистических, крылатых ракет и беспилотников, Красное, Аравийское моря, и Аденский залив стали полностью запретной зоной для израильского, американского и британского врага".
В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля хуситов, но потерпела неудачу.
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