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Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии - РИА Новости, 26.09.2024
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16:26 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/vvp-1974895883.html
Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии
Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии - РИА Новости, 26.09.2024
Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии
Пять немецких исследовательских институтов ухудшили прогноз по экономике Германии на 2024 год: теперь ожидают снижения ВВП на 0,1%, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:26
2024-09-26T16:26
экономика
германия
китай
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Пять немецких исследовательских институтов ухудшили прогноз по экономике Германии на 2024 год: теперь ожидают снижения ВВП на 0,1%, говорится в пресс-релизе институтов IFO, DIW, IfW, IWH и RWI. "В целом ожидается, что валовой внутренний продукт упадет на 0,1% в 2024 году, а затем увеличится на 0,8% (2025) и 1,3% (2026) соответственно в течение следующих двух лет. Таким образом, институты немного скорректировали свой прогноз от весны 2024 года в сторону понижения, прежде всего потому, что восстановление промышленности сейчас идет слабее", - говорится в сообщении. Весной институты ожидали роста ВВП Германии в текущем году на 0,1%, в 2025 году – на 1,4%. Исследователи отмечают, что экономика Германии уже более двух лет "топчется на месте" – хотя в начале года объем производства немного вырос, во втором квартале он снова сократился. "Декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и, пожалуй, усиление конкуренции с компаниями из Китая вызвали процессы структурной перестройки в Германии, которые снижают перспективы роста немецкой экономики", - подчеркивается в релизе.
https://ria.ru/20220819/germaniya-1810681950.html
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экономика, германия, китай
Экономика, Германия, Китай
Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии

Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии на 2024 год

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Пять немецких исследовательских институтов ухудшили прогноз по экономике Германии на 2024 год: теперь ожидают снижения ВВП на 0,1%, говорится в пресс-релизе институтов IFO, DIW, IfW, IWH и RWI.
"В целом ожидается, что валовой внутренний продукт упадет на 0,1% в 2024 году, а затем увеличится на 0,8% (2025) и 1,3% (2026) соответственно в течение следующих двух лет. Таким образом, институты немного скорректировали свой прогноз от весны 2024 года в сторону понижения, прежде всего потому, что восстановление промышленности сейчас идет слабее", - говорится в сообщении.
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Весной институты ожидали роста ВВП Германии в текущем году на 0,1%, в 2025 году – на 1,4%.
Исследователи отмечают, что экономика Германии уже более двух лет "топчется на месте" – хотя в начале года объем производства немного вырос, во втором квартале он снова сократился.
"Декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и, пожалуй, усиление конкуренции с компаниями из Китая вызвали процессы структурной перестройки в Германии, которые снижают перспективы роста немецкой экономики", - подчеркивается в релизе.
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