https://ria.ru/20240926/vvp-1974895883.html

Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии

Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии - РИА Новости, 26.09.2024

Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии

Пять немецких исследовательских институтов ухудшили прогноз по экономике Германии на 2024 год: теперь ожидают снижения ВВП на 0,1%, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:26

2024-09-26T16:26

2024-09-26T16:26

экономика

германия

китай

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Пять немецких исследовательских институтов ухудшили прогноз по экономике Германии на 2024 год: теперь ожидают снижения ВВП на 0,1%, говорится в пресс-релизе институтов IFO, DIW, IfW, IWH и RWI. "В целом ожидается, что валовой внутренний продукт упадет на 0,1% в 2024 году, а затем увеличится на 0,8% (2025) и 1,3% (2026) соответственно в течение следующих двух лет. Таким образом, институты немного скорректировали свой прогноз от весны 2024 года в сторону понижения, прежде всего потому, что восстановление промышленности сейчас идет слабее", - говорится в сообщении. Весной институты ожидали роста ВВП Германии в текущем году на 0,1%, в 2025 году – на 1,4%. Исследователи отмечают, что экономика Германии уже более двух лет "топчется на месте" – хотя в начале года объем производства немного вырос, во втором квартале он снова сократился. "Декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и, пожалуй, усиление конкуренции с компаниями из Китая вызвали процессы структурной перестройки в Германии, которые снижают перспективы роста немецкой экономики", - подчеркивается в релизе.

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810681950.html

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германия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, германия, китай