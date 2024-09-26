https://ria.ru/20240926/vengriya-1974733147.html

Венгрия поддержала возврат к "сотрудничеству от Лиссабона до Владивостока"

Венгрия поддержала возврат к "сотрудничеству от Лиссабона до Владивостока" - РИА Новости, 26.09.2024

Венгрия поддержала возврат к "сотрудничеству от Лиссабона до Владивостока"

Венгрия выступает за возвращение к сотрудничеству в формате "от Лиссабона до Владивостока", однако считает, что такой шаг потребует фундаментальных изменений... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:57

2024-09-26T01:57

2024-09-26T01:57

венгрия

лиссабон (город)

петер сийярто

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Венгрия выступает за возвращение к сотрудничеству в формате "от Лиссабона до Владивостока", однако считает, что такой шаг потребует фундаментальных изменений принципов мировой политики, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "К сожалению, на сегодняшний день мы крайне далеки от этой идеи, однако возвращение к ней не является невозможным. Есть лишь одно важное предварительное условие - принципы мировой политики необходимо изменить фундаментальным образом", - сказал Сийярто, выступая на общих дебатах в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, это означает, что взаимодействие между странами должно будет основываться на принципах взаимного уважения, поддержания постоянного диалога и дипломатии.

https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974733015.html

венгрия

лиссабон (город)

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венгрия, лиссабон (город), петер сийярто, оон, в мире