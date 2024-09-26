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Вагенкнехт призвала обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки" - РИА Новости, 27.09.2024
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22:25 26.09.2024 (обновлено: 00:28 27.09.2024)
https://ria.ru/20240926/vagenknekht-1974956701.html
Вагенкнехт призвала обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки"
Вагенкнехт призвала обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки" - РИА Новости, 27.09.2024
Вагенкнехт призвала обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки"
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале призвала поставить вопрос о возмещении ущерба в РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-26T22:25
2024-09-27T00:28
северный поток
украина
северный поток — 2
в мире
германия
сара вагенкнехт
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале призвала поставить вопрос о возмещении ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на "Северных потоках" стоит Украина.В четверг политик опубликовала видео, посвященное второй годовщине подрыва газопроводов. В нем она подробно разобрала изложенную в немецких СМИ версию теракта."Если Украина несет ответственность за теракт против немецкого энергоснабжения, то должны будут немедленно прекратиться поставки оружия, а также должен быть поднят вопрос о возмещении ущерба", — подчеркнула она.Говоря об Украине и ее предполагаемой роли в этой диверсии, Вагенкнехт отметила, что Германии "с такими друзьями и врагов не надо".В среду издание Der Spiegel со ссылкой на собственное расследование заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоила около 300 тысяч долларов. При этом финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданские, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.Кроме того, накануне официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что при расследовании теракта выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере — на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, позволившую установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.Подрыв "Северных потоков"Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской к порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.Согласно информации СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022-го по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.Кроме того, среди подозреваемых — еще два гражданина Украины: Евгений У. и Светлана У. Они также эксперты по дайвингу, а их компания предлагает зарубежные дайвинг-туры.Как писала в августе The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники, приказ о подрыве "Северных потоков" отдал лично занимавший тогда должность главкома ВСУ Валерий Залужный. При этом утверждалось, что он якобы нарушил прямое указание Владимира Зеленского, который сначала одобрил операцию, но потом, после требования американского ЦРУ остановить подрыв, приказал ее отменить.
https://ria.ru/20240926/germaniya-1974946039.html
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северный поток, украина, северный поток — 2, в мире, германия, сара вагенкнехт, россия
Северный поток, Украина, Северный поток — 2, В мире, Германия, Сара Вагенкнехт, Россия
Вагенкнехт призвала обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки"

Вагенкнехт: поставки оружия надо остановить, если "Северные потоки" взорвал Киев

© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале призвала поставить вопрос о возмещении ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на "Северных потоках" стоит Украина.
В четверг политик опубликовала видео, посвященное второй годовщине подрыва газопроводов. В нем она подробно разобрала изложенную в немецких СМИ версию теракта.
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В Германии призвали восстановить "Северный поток" и "Северный поток — 2"
Вчера, 20:27
«
"Если Украина несет ответственность за теракт против немецкого энергоснабжения, то должны будут немедленно прекратиться поставки оружия, а также должен быть поднят вопрос о возмещении ущерба", — подчеркнула она.
Говоря об Украине и ее предполагаемой роли в этой диверсии, Вагенкнехт отметила, что Германии "с такими друзьями и врагов не надо".
В среду издание Der Spiegel со ссылкой на собственное расследование заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоила около 300 тысяч долларов. При этом финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданские, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.
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Кроме того, накануне официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что при расследовании теракта выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере — на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, позволившую установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Подрыв "Северных потоков"

Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".
По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской к порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
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Согласно информации СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022-го по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
Кроме того, среди подозреваемых — еще два гражданина Украины: Евгений У. и Светлана У. Они также эксперты по дайвингу, а их компания предлагает зарубежные дайвинг-туры.
Как писала в августе The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники, приказ о подрыве "Северных потоков" отдал лично занимавший тогда должность главкома ВСУ Валерий Залужный. При этом утверждалось, что он якобы нарушил прямое указание Владимира Зеленского, который сначала одобрил операцию, но потом, после требования американского ЦРУ остановить подрыв, приказал ее отменить.
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Вчера, 09:28
 
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