https://ria.ru/20240926/uzbekistan-1974894694.html

Омбудсмен в Узбекистане занимается ЧП с избиением русскоязычного школьника

Омбудсмен в Узбекистане занимается ЧП с избиением русскоязычного школьника - РИА Новости, 26.09.2024

Омбудсмен в Узбекистане занимается ЧП с избиением русскоязычного школьника

Ситуация с избиением русскоговорящего школьника в Узбекистане на контроле у уполномоченного по правам ребёнка в Республике Узбекистан Сурайё Рахмоновой,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:23

2024-09-26T16:23

2024-09-26T16:23

узбекистан

россия

ташкент

мария львова-белова

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ситуация с избиением русскоговорящего школьника в Узбекистане на контроле у уполномоченного по правам ребёнка в Республике Узбекистан Сурайё Рахмоновой, сообщила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова. Об этом говорится в ее Telegram-канале.Ранее в интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке. "Ситуация с избиением русскоговорящего школьника на её контроле. Коллега направила запрос в МВД страны и министерство дошкольного и школьного образования. Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении в Telegram-канале Львовой-Беловой. Она добавила, что находится на связи с Рахмоновой. "Безусловно, насилие в отношении детей недопустимо. Как отметила Сурайё Махмудовна, лица, допускающие ненадлежащее обращение с детьми в учебных заведениях, должны быть не только освобождены от должности, но и привлечены к ответственности в соответствии с законом", - добавила Львова-Белова.

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узбекистан, россия, ташкент, мария львова-белова