Омбудсмен в Узбекистане занимается ЧП с избиением русскоязычного школьника
Львова-Белова: в Узбекистане занимаются ЧП с избиением русскоязычного школьника
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияКонфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ситуация с избиением русскоговорящего школьника в Узбекистане на контроле у уполномоченного по правам ребёнка в Республике Узбекистан Сурайё Рахмоновой, сообщила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова. Об этом говорится в ее Telegram-канале.
Ранее в интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.
"Ситуация с избиением русскоговорящего школьника на её контроле. Коллега направила запрос в МВД страны и министерство дошкольного и школьного образования. Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении в Telegram-канале Львовой-Беловой.
Она добавила, что находится на связи с Рахмоновой.
"Безусловно, насилие в отношении детей недопустимо. Как отметила Сурайё Махмудовна, лица, допускающие ненадлежащее обращение с детьми в учебных заведениях, должны быть не только освобождены от должности, но и привлечены к ответственности в соответствии с законом", - добавила Львова-Белова.
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