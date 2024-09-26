Рейтинг@Mail.ru
Премию за заслуги в области регионального краеведения вручили в Ульяновске - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ульяновская область
 
14:14 26.09.2024 (обновлено: 14:15 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/ulyanovsk-1974852252.html
Премию за заслуги в области регионального краеведения вручили в Ульяновске
Премию за заслуги в области регионального краеведения вручили в Ульяновске - РИА Новости, 26.09.2024
Премию за заслуги в области регионального краеведения вручили в Ульяновске
В рамках Всероссийской историко-архивной конференции "Роль регионов в развитии и становлении российского государства в XX-XXI веков" в четверг состоялась... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:14
2024-09-26T14:15
ульяновская область
ульяновск
самарское
вадим андреев
ульяновский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70702/97/707029765_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_9d29f755915a7a07832d7d2920e0f9b1.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В рамках Всероссийской историко-архивной конференции "Роль регионов в развитии и становлении российского государства в XX-XXI веков" в четверг состоялась церемония награждения краеведов Ульяновской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Сегодня мы вручаем премию имени Сергея Сытина, ученого и краеведа, который многое сделал для сохранения исторической памяти нашего региона. Он один из выдающихся людей ульяновского края. Его наследие осталось не только в научных трудах, благодаря Сергею Сытину появился историко-мемориальный заповедник "Родина Ленина"", - отметил заместитель председателя правительства Ульяновской области Вадим Андреев, его слова приводит пресс-служба. Он рассказал, что на данный момент научно-исследовательской и просветительской работой занимаются архивы, которые являются одними из основополагающих организаций, работающих в этом направлении. Данной премией награждаются специалисты в области истории, музейного и архивного дела, которые осуществляют краеведческие исследования, относящиеся к Ульяновской области, а также занимающиеся пропагандой и популяризацией историко-культурного наследия. В этом году из числа номинантов были избраны пятеро лауреатов. "Премия имени С.Л. Сытина" в размере 50 тысяч рублей присуждена доценту кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений Ульяновского государственного университета Надежде Липатовой. "За заслуги в области регионального краеведения" в размере 20 тысяч рублей награждены старший научный сотрудник Музея А.А. Пластова Антон Долматов и научный сотрудник Ленинского Мемориала Демид Устинов. В номинации "Лучшая студенческая работа" награжден студент четвертого курса Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Денис Орехов. Также в номинации "Лучшая школьная работа" отмечена ученица 11 класса средней общеобразовательной школы №66 Мария Кунтелеева. После церемонии награждения состоялась конференция, которая объединила специалистов архивов и музеев, преподавателей и учителей общеобразовательных учреждений и учреждений высшего образования, краеведов, аспирантов, магистрантов и студентов как региональных, так и федеральных вузов из Ульяновской, Самарской, Пензенской, Смоленской, Московской, Курской, Саратовской областей и многих других регионов. Работа конференции продолжится 27 сентября. На секционных заседаниях планируется рассмотрение актуальных вопросов исторической науки и архивного дела.
https://ria.ru/20240926/dopsredstva-1974843621.html
https://ria.ru/20240925/proizvodstvo-1974640998.html
ульяновск
самарское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70702/97/707029765_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_d5a6f678c08a483267fc4426235f9169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновск, самарское, вадим андреев, ульяновский государственный университет
Ульяновская область, Ульяновск, Самарское, Вадим Андреев, Ульяновский государственный университет

Премию за заслуги в области регионального краеведения вручили в Ульяновске

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкУльяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Ульяновск
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В рамках Всероссийской историко-архивной конференции "Роль регионов в развитии и становлении российского государства в XX-XXI веков" в четверг состоялась церемония награждения краеведов Ульяновской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Сегодня мы вручаем премию имени Сергея Сытина, ученого и краеведа, который многое сделал для сохранения исторической памяти нашего региона. Он один из выдающихся людей ульяновского края. Его наследие осталось не только в научных трудах, благодаря Сергею Сытину появился историко-мемориальный заповедник "Родина Ленина"", - отметил заместитель председателя правительства Ульяновской области Вадим Андреев, его слова приводит пресс-служба.
Он рассказал, что на данный момент научно-исследовательской и просветительской работой занимаются архивы, которые являются одними из основополагающих организаций, работающих в этом направлении.
Данной премией награждаются специалисты в области истории, музейного и архивного дела, которые осуществляют краеведческие исследования, относящиеся к Ульяновской области, а также занимающиеся пропагандой и популяризацией историко-культурного наследия.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Ульяновским сиротам выделили допсредства по поручению Русских на жилье
Вчера, 13:55
В этом году из числа номинантов были избраны пятеро лауреатов.
"Премия имени С.Л. Сытина" в размере 50 тысяч рублей присуждена доценту кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений Ульяновского государственного университета Надежде Липатовой.
"За заслуги в области регионального краеведения" в размере 20 тысяч рублей награждены старший научный сотрудник Музея А.А. Пластова Антон Долматов и научный сотрудник Ленинского Мемориала Демид Устинов.
В номинации "Лучшая студенческая работа" награжден студент четвертого курса Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Денис Орехов. Также в номинации "Лучшая школьная работа" отмечена ученица 11 класса средней общеобразовательной школы №66 Мария Кунтелеева.
После церемонии награждения состоялась конференция, которая объединила специалистов архивов и музеев, преподавателей и учителей общеобразовательных учреждений и учреждений высшего образования, краеведов, аспирантов, магистрантов и студентов как региональных, так и федеральных вузов из Ульяновской, Самарской, Пензенской, Смоленской, Московской, Курской, Саратовской областей и многих других регионов.
Работа конференции продолжится 27 сентября. На секционных заседаниях планируется рассмотрение актуальных вопросов исторической науки и архивного дела.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Русских договорился о размещении производств КНР в Ульяновской области
25 сентября, 15:53
 
Ульяновская областьУльяновскСамарскоеВадим АндреевУльяновский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала