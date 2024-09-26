https://ria.ru/20240926/ulyanovsk-1974852252.html

Премию за заслуги в области регионального краеведения вручили в Ульяновске

Премию за заслуги в области регионального краеведения вручили в Ульяновске - РИА Новости, 26.09.2024

Премию за заслуги в области регионального краеведения вручили в Ульяновске

В рамках Всероссийской историко-архивной конференции "Роль регионов в развитии и становлении российского государства в XX-XXI веков" в четверг состоялась... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:14

2024-09-26T14:14

2024-09-26T14:15

ульяновская область

ульяновск

самарское

вадим андреев

ульяновский государственный университет

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В рамках Всероссийской историко-архивной конференции "Роль регионов в развитии и становлении российского государства в XX-XXI веков" в четверг состоялась церемония награждения краеведов Ульяновской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Сегодня мы вручаем премию имени Сергея Сытина, ученого и краеведа, который многое сделал для сохранения исторической памяти нашего региона. Он один из выдающихся людей ульяновского края. Его наследие осталось не только в научных трудах, благодаря Сергею Сытину появился историко-мемориальный заповедник "Родина Ленина"", - отметил заместитель председателя правительства Ульяновской области Вадим Андреев, его слова приводит пресс-служба. Он рассказал, что на данный момент научно-исследовательской и просветительской работой занимаются архивы, которые являются одними из основополагающих организаций, работающих в этом направлении. Данной премией награждаются специалисты в области истории, музейного и архивного дела, которые осуществляют краеведческие исследования, относящиеся к Ульяновской области, а также занимающиеся пропагандой и популяризацией историко-культурного наследия. В этом году из числа номинантов были избраны пятеро лауреатов. "Премия имени С.Л. Сытина" в размере 50 тысяч рублей присуждена доценту кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений Ульяновского государственного университета Надежде Липатовой. "За заслуги в области регионального краеведения" в размере 20 тысяч рублей награждены старший научный сотрудник Музея А.А. Пластова Антон Долматов и научный сотрудник Ленинского Мемориала Демид Устинов. В номинации "Лучшая студенческая работа" награжден студент четвертого курса Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Денис Орехов. Также в номинации "Лучшая школьная работа" отмечена ученица 11 класса средней общеобразовательной школы №66 Мария Кунтелеева. После церемонии награждения состоялась конференция, которая объединила специалистов архивов и музеев, преподавателей и учителей общеобразовательных учреждений и учреждений высшего образования, краеведов, аспирантов, магистрантов и студентов как региональных, так и федеральных вузов из Ульяновской, Самарской, Пензенской, Смоленской, Московской, Курской, Саратовской областей и многих других регионов. Работа конференции продолжится 27 сентября. На секционных заседаниях планируется рассмотрение актуальных вопросов исторической науки и архивного дела.

https://ria.ru/20240926/dopsredstva-1974843621.html

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самарское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ульяновск, самарское, вадим андреев, ульяновский государственный университет