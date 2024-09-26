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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.09.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:09
2024-09-26T20:09
2024-09-26T20:09
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 19.51 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу