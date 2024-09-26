https://ria.ru/20240926/ukraina-1974884548.html

Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией

Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией - РИА Новости, 26.09.2024

Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией

Ряд украинских должностных лиц полагают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:52

2024-09-26T15:52

2024-09-26T15:52

специальная военная операция на украине

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киев

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камала харрис

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ряд украинских должностных лиц полагают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США, сообщает журнал Time. Как отмечает издание, ряд чиновников из окружения Владимира Зеленского пытаются умерить свои ожидания относительно возможных итогов его визита в США. "Наша ситуация ухудшится (вне зависимости от победителя на выборах)", - приводит журнал слова одного неназванного должностного лица в Киеве. По мнению этого источника, победа кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, например, приведет к продолжению политики администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена, которую в Киеве считают недостаточной и нерешительной. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240707/zelenskiy-1958023319.html

https://ria.ru/20240926/kiev-1974782615.html

сша

киев

украина

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в мире, сша, киев, украина, камала харрис, владимир зеленский, джо байден