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Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией
Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией - РИА Новости, 26.09.2024
Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией
Ряд украинских должностных лиц полагают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:52
2024-09-26T15:52
2024-09-26T15:52
специальная военная операция на украине
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сша
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камала харрис
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ряд украинских должностных лиц полагают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США, сообщает журнал Time. Как отмечает издание, ряд чиновников из окружения Владимира Зеленского пытаются умерить свои ожидания относительно возможных итогов его визита в США. "Наша ситуация ухудшится (вне зависимости от победителя на выборах)", - приводит журнал слова одного неназванного должностного лица в Киеве. По мнению этого источника, победа кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, например, приведет к продолжению политики администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена, которую в Киеве считают недостаточной и нерешительной. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, киев, украина, камала харрис, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Джо Байден
Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией
Time: ситуация на Украине ухудшится независимо от нового президента в США