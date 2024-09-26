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Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974884548.html
Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией
Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией - РИА Новости, 26.09.2024
Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией
Ряд украинских должностных лиц полагают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:52
2024-09-26T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
камала харрис
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ряд украинских должностных лиц полагают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США, сообщает журнал Time. Как отмечает издание, ряд чиновников из окружения Владимира Зеленского пытаются умерить свои ожидания относительно возможных итогов его визита в США. "Наша ситуация ухудшится (вне зависимости от победителя на выборах)", - приводит журнал слова одного неназванного должностного лица в Киеве. По мнению этого источника, победа кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, например, приведет к продолжению политики администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена, которую в Киеве считают недостаточной и нерешительной. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240707/zelenskiy-1958023319.html
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сша
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в мире, сша, киев, украина, камала харрис, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Джо Байден
Time: в Киеве считают, что выборы в США не повлияют на конфликт с Россией

Time: ситуация на Украине ухудшится независимо от нового президента в США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ряд украинских должностных лиц полагают, что положение дел на Украине станет хуже независимо от того, кто одержит победу на президентских выборах в США, сообщает журнал Time.
Как отмечает издание, ряд чиновников из окружения Владимира Зеленского пытаются умерить свои ожидания относительно возможных итогов его визита в США.
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"Наша ситуация ухудшится (вне зависимости от победителя на выборах)", - приводит журнал слова одного неназванного должностного лица в Киеве.
По мнению этого источника, победа кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, например, приведет к продолжению политики администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена, которую в Киеве считают недостаточной и нерешительной.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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