В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 8.54 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Сумской области. Через некоторое время она прозвучала в Черкасской и Киевской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
16 августа, 19:03