https://ria.ru/20240926/ukraina-1974747963.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы снова раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:05

2024-09-26T08:05

2024-09-26T08:05

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее украинское издание "Телеграф" сообщало о взрывах в городе Староконстантинов Хмельницкой области, на окраине которого расположен военный аэродром. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". С 6.11 (совпадает с мск) в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240926/telegraf-1974745776.html

https://ria.ru/20240926/kiev-1974732649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хмельницкая область, украина