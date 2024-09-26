https://ria.ru/20240926/ukraina-1974747963.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы снова раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:05
2024-09-26T08:05
2024-09-26T08:05
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее украинское издание "Телеграф" сообщало о взрывах в городе Староконстантинов Хмельницкой области, на окраине которого расположен военный аэродром. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". С 6.11 (совпадает с мск) в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240926/telegraf-1974745776.html
https://ria.ru/20240926/kiev-1974732649.html
хмельницкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области после воздушной тревоги раздаются взрывы