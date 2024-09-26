В США активно обсуждают разрешение Украине наносить удары вглубь России
Сенатор США Кардин: разрешение Украине бить вглубь России активно обсуждается
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос разрешения Украине наносить удары вглубь территории России западными дальнобойными ракетами все еще находится в активном обсуждении, сообщил изданию Politico председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин.
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"Бен Кардин (демократ от Мэриленда), который встречался с (Владимиром) Зеленским в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН и призвал Белый дом одобрить использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов вглубь России, заявил, что этот вопрос до сих пор находится в активном обсуждении", - говорится в публикации со ссылкой на сенатора.
Кардин также отметил, что на данный момент приоритетной целью сената в отношении Украины является сохранение поддержки Киева обеими американскими партиями.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине. Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавлял он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.