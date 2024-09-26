Рейтинг@Mail.ru
В США активно обсуждают разрешение Украине наносить удары вглубь России - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 26.09.2024 (обновлено: 04:59 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974737966.html
В США активно обсуждают разрешение Украине наносить удары вглубь России
В США активно обсуждают разрешение Украине наносить удары вглубь России - РИА Новости, 26.09.2024
В США активно обсуждают разрешение Украине наносить удары вглубь России
Вопрос разрешения Украине наносить удары вглубь территории России западными дальнобойными ракетами все еще находится в активном обсуждении, сообщил изданию... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T04:19
2024-09-26T04:59
владимир путин
politico
оон
нато
украина
дмитрий песков
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос разрешения Украине наносить удары вглубь территории России западными дальнобойными ракетами все еще находится в активном обсуждении, сообщил изданию Politico председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин. "Бен Кардин (демократ от Мэриленда), который встречался с (Владимиром) Зеленским в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН и призвал Белый дом одобрить использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов вглубь России, заявил, что этот вопрос до сих пор находится в активном обсуждении", - говорится в публикации со ссылкой на сенатора. Кардин также отметил, что на данный момент приоритетной целью сената в отношении Украины является сохранение поддержки Киева обеими американскими партиями. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине. Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавлял он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.
https://ria.ru/20240925/kitay-1974715655.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, politico, оон, нато, украина, дмитрий песков, сша, россия
Владимир Путин, Politico, ООН, НАТО, Украина, Дмитрий Песков, США, Россия
В США активно обсуждают разрешение Украине наносить удары вглубь России

Сенатор США Кардин: разрешение Украине бить вглубь России активно обсуждается

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос разрешения Украине наносить удары вглубь территории России западными дальнобойными ракетами все еще находится в активном обсуждении, сообщил изданию Politico председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин.
«
"Бен Кардин (демократ от Мэриленда), который встречался с (Владимиром) Зеленским в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН и призвал Белый дом одобрить использование Украиной предоставленного США оружия для нанесения ударов вглубь России, заявил, что этот вопрос до сих пор находится в активном обсуждении", - говорится в публикации со ссылкой на сенатора.
Кардин также отметил, что на данный момент приоритетной целью сената в отношении Украины является сохранение поддержки Киева обеими американскими партиями.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине. Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавлял он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся.
Улица в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Китай отверг обвинения США в поставках оружия России
Вчера, 21:58
 
Владимир ПутинPoliticoООННАТОУкраинаДмитрий ПесковСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала