https://ria.ru/20240926/trebovanija-1974880793.html

В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя

В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя - РИА Новости, 26.09.2024

В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя

Власти Томской области и депутаты областной законодательной думы ужесточили требования к продаже алкоголя, с 1 марта 2025 года его нельзя будет продавать в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:40

2024-09-26T15:40

2024-09-26T15:40

томская область

томская область

владимир мазур

алкоголь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955776181_0:62:1181:726_1920x0_80_0_0_052a6194f4eac478fcab174a3d9e72bc.jpg

ТОМСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Томской области и депутаты областной законодательной думы ужесточили требования к продаже алкоголя, с 1 марта 2025 года его нельзя будет продавать в многоэтажках после 22.00, сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур. Глава региона пояснил, что жители области ранее жаловались на работу "наливаек" - торговых точек, которые на первых этажах жилых домов продают разливные спиртные напитки. По его словам, недобросовестные предприниматели нашли лазейку в законе и продавали алкоголь в обычных магазинах под видом предприятия общепита. "С областными депутатами проработали изменения в закон и ужесточили требования. Сегодня законодательная дума Томской области их утвердила. Запретили продажу любого спиртного в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях с 22.00 до 10.00", - написал Мазур в Telegram-канале. Губернатор отметил, что исключение сделали только для ресторанов, баров, кафе и буфетов, которые соответствуют ГОСТу. "Наливайки" этим стандартам, конечно, не соответствуют, и у правоохранителей появятся основания принимать меры против нарушителей", - написал он. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240925/tomsk-1974693741.html

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

томская область, владимир мазур, алкоголь