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В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя
В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя - РИА Новости, 26.09.2024
В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя
Власти Томской области и депутаты областной законодательной думы ужесточили требования к продаже алкоголя, с 1 марта 2025 года его нельзя будет продавать в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:40
2024-09-26T15:40
2024-09-26T15:40
томская область
томская область
владимир мазур
алкоголь
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ТОМСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Томской области и депутаты областной законодательной думы ужесточили требования к продаже алкоголя, с 1 марта 2025 года его нельзя будет продавать в многоэтажках после 22.00, сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур. Глава региона пояснил, что жители области ранее жаловались на работу "наливаек" - торговых точек, которые на первых этажах жилых домов продают разливные спиртные напитки. По его словам, недобросовестные предприниматели нашли лазейку в законе и продавали алкоголь в обычных магазинах под видом предприятия общепита. "С областными депутатами проработали изменения в закон и ужесточили требования. Сегодня законодательная дума Томской области их утвердила. Запретили продажу любого спиртного в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях с 22.00 до 10.00", - написал Мазур в Telegram-канале. Губернатор отметил, что исключение сделали только для ресторанов, баров, кафе и буфетов, которые соответствуют ГОСТу. "Наливайки" этим стандартам, конечно, не соответствуют, и у правоохранителей появятся основания принимать меры против нарушителей", - написал он. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240925/tomsk-1974693741.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томская область, владимир мазур, алкоголь
Томская область, Томская область, Владимир Мазур, Алкоголь
ТОМСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Томской области и депутаты областной законодательной думы ужесточили требования к продаже алкоголя, с 1 марта 2025 года его нельзя будет продавать в многоэтажках после 22.00, сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур.
Глава региона пояснил, что жители области ранее жаловались на работу "наливаек" - торговых точек, которые на первых этажах жилых домов продают разливные спиртные напитки. По его словам, недобросовестные предприниматели нашли лазейку в законе и продавали алкоголь в обычных магазинах под видом предприятия общепита.
"С областными депутатами проработали изменения в закон и ужесточили требования. Сегодня законодательная дума Томской области их утвердила. Запретили продажу любого спиртного в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях с 22.00 до 10.00", - написал Мазур
в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что исключение сделали только для ресторанов, баров, кафе и буфетов, которые соответствуют ГОСТу. "Наливайки" этим стандартам, конечно, не соответствуют, и у правоохранителей появятся основания принимать меры против нарушителей", - написал он.
Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.