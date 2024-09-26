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В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя - РИА Новости, 26.09.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
15:40 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/trebovanija-1974880793.html
В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя
В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя - РИА Новости, 26.09.2024
В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя
Власти Томской области и депутаты областной законодательной думы ужесточили требования к продаже алкоголя, с 1 марта 2025 года его нельзя будет продавать в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:40
2024-09-26T15:40
томская область
томская область
владимир мазур
алкоголь
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ТОМСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Томской области и депутаты областной законодательной думы ужесточили требования к продаже алкоголя, с 1 марта 2025 года его нельзя будет продавать в многоэтажках после 22.00, сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур. Глава региона пояснил, что жители области ранее жаловались на работу "наливаек" - торговых точек, которые на первых этажах жилых домов продают разливные спиртные напитки. По его словам, недобросовестные предприниматели нашли лазейку в законе и продавали алкоголь в обычных магазинах под видом предприятия общепита. "С областными депутатами проработали изменения в закон и ужесточили требования. Сегодня законодательная дума Томской области их утвердила. Запретили продажу любого спиртного в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях с 22.00 до 10.00", - написал Мазур в Telegram-канале. Губернатор отметил, что исключение сделали только для ресторанов, баров, кафе и буфетов, которые соответствуют ГОСТу. "Наливайки" этим стандартам, конечно, не соответствуют, и у правоохранителей появятся основания принимать меры против нарушителей", - написал он. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.
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томская область, владимир мазур, алкоголь
Томская область, Томская область, Владимир Мазур, Алкоголь

В Томской области ужесточили требования к продаже алкоголя

© Фото : пресс-служба администрации Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур
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ТОМСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Томской области и депутаты областной законодательной думы ужесточили требования к продаже алкоголя, с 1 марта 2025 года его нельзя будет продавать в многоэтажках после 22.00, сообщил в четверг губернатор Владимир Мазур.
Глава региона пояснил, что жители области ранее жаловались на работу "наливаек" - торговых точек, которые на первых этажах жилых домов продают разливные спиртные напитки. По его словам, недобросовестные предприниматели нашли лазейку в законе и продавали алкоголь в обычных магазинах под видом предприятия общепита.
"С областными депутатами проработали изменения в закон и ужесточили требования. Сегодня законодательная дума Томской области их утвердила. Запретили продажу любого спиртного в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях с 22.00 до 10.00", - написал Мазур в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что исключение сделали только для ресторанов, баров, кафе и буфетов, которые соответствуют ГОСТу. "Наливайки" этим стандартам, конечно, не соответствуют, и у правоохранителей появятся основания принимать меры против нарушителей", - написал он.
Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.
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