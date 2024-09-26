https://ria.ru/20240926/torgovlya-1974775556.html
Внешнеторговый оборот Оренбуржья и Белоруссии вырос более чем на треть
Внешнеторговый оборот Оренбуржья и Белоруссии вырос более чем на треть - РИА Новости, 26.09.2024
Внешнеторговый оборот Оренбуржья и Белоруссии вырос более чем на треть
За первые семь месяцев текущего года увеличение внешнеторгового оборота Оренбургской области с Белоруссией составило 34,7% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:04
2024-09-26T11:04
2024-09-26T11:04
оренбургская область
белоруссия
денис паслер
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года увеличение внешнеторгового оборота Оренбургской области с Белоруссией составило 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Белоруссия остается одним из важнейших партнеров региона. Она входит в тройку лидеров по объему внешнеторгового оборота. За семь месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Оренбургской области с Республикой Беларусь превысил аналогичный период 2023 года на 34,7 %. В настоящее время более 100 предприятий и индивидуальных предпринимателей Оренбуржья осуществляют поставки продукции и предоставление услуг белорусским покупателям", - приводятся в сообщении слова губернатора Дениса Паслера. Он добавил, что экспорт составляет более 95% от всего внешнеторгового оборота с Белоруссией. Уровень импорта в регион из республики за последние пять лет увеличился в 1,5 раза. Отмечается, что наибольший рост обеспечивают топливно-энергетический и металлургический комплексы. Оренбургская область отправляет в Белоруссию нефть и нефтепродукты, черные металлы, наземный транспорт, медь, корма для животных, запасные части к сельскохозяйственному и промышленному оборудованию и другое. Из республики ввозятся промышленное оборудование, олово, электрические машины, сельскохозяйственная техника. Кроме того, плодотворно развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. В Оренбургской области развита дилерская сеть, продвигающая на рынок продукцию крупнейших предприятий Республики Беларусь. Взаимоотношения между Оренбургской областью и Республикой Беларусь строятся на основе Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано 3 декабря 2009 года. План мероприятий на 2024–2026 годы по развитию сотрудничества включает в себя более 20 совместных проектов в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, образования, культуры и спорта. "Между Оренбургской областью и Республикой Беларусь действуют четыре Соглашения о сотрудничестве с областями – Гомельской, Могилевской, Минской и Витебской, а также четыре Соглашения о побратимских отношениях между районами и городами сторон. Существует Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Оренбургской области и Гомельским областным Советом депутатов. Развитию взаимосвязей способствуют контакты между отделениями торгово-промышленных палат, советами промышленников и предпринимателей, высшими учебными заведениями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973695554.html
https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973632397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, денис паслер
Оренбургская область, Белоруссия, Денис Паслер
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года увеличение внешнеторгового оборота Оренбургской области с Белоруссией составило 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Белоруссия остается одним из важнейших партнеров региона. Она входит в тройку лидеров по объему внешнеторгового оборота. За семь месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Оренбургской области с Республикой Беларусь превысил аналогичный период 2023 года на 34,7 %. В настоящее время более 100 предприятий и индивидуальных предпринимателей Оренбуржья осуществляют поставки продукции и предоставление услуг белорусским покупателям", - приводятся в сообщении слова губернатора Дениса Паслера
.
Он добавил, что экспорт составляет более 95% от всего внешнеторгового оборота с Белоруссией. Уровень импорта в регион из республики за последние пять лет увеличился в 1,5 раза.
Отмечается, что наибольший рост обеспечивают топливно-энергетический и металлургический комплексы. Оренбургская область отправляет в Белоруссию нефть и нефтепродукты, черные металлы, наземный транспорт, медь, корма для животных, запасные части к сельскохозяйственному и промышленному оборудованию и другое. Из республики ввозятся промышленное оборудование, олово, электрические машины, сельскохозяйственная техника.
Кроме того, плодотворно развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. В Оренбургской области развита дилерская сеть, продвигающая на рынок продукцию крупнейших предприятий Республики Беларусь.
Взаимоотношения между Оренбургской областью и Республикой Беларусь строятся на основе Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано 3 декабря 2009 года. План мероприятий на 2024–2026 годы по развитию сотрудничества включает в себя более 20 совместных проектов в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, образования, культуры и спорта.
"Между Оренбургской областью и Республикой Беларусь действуют четыре Соглашения о сотрудничестве с областями – Гомельской, Могилевской, Минской и Витебской, а также четыре Соглашения о побратимских отношениях между районами и городами сторон. Существует Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Оренбургской области и Гомельским областным Советом депутатов. Развитию взаимосвязей способствуют контакты между отделениями торгово-промышленных палат, советами промышленников и предпринимателей, высшими учебными заведениями", - говорится в сообщении.