https://ria.ru/20240926/sumy-1974921383.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 26.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в четверг в Сумах на севере Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:58

2024-09-26T17:58

2024-09-26T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Сумах на севере Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области не объявлена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240926/economist-1974906081.html

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сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф