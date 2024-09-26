https://ria.ru/20240926/sumy-1974921383.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в четверг в Сумах на севере Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:58
2024-09-26T17:58
2024-09-26T17:58
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Сумах на севере Украины, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области не объявлена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240926/economist-1974906081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел взрыв