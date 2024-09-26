https://ria.ru/20240926/spetsoperatsiya-1974892674.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:25

2024-09-26T16:25

2024-09-26T16:25

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

спецоперация

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 26 сентября 2024 годаЗа минувшие сутки подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские войска отбили 13 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Поражены 142 района скопления живой силы и техники, 12 складов боеприпасов. Средства ПВО сбили ракету большой дальности "Нептун", три авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 45 беспилотников.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражена контратака противника в районе Обуховки. Пресечены три попытки прорыва границы в направлении Медвежьего и Нового Пути. Украинская армия потеряла на этом направлении более 340 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 32263 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 1464 реактивные системы залпового огня, 18356 танков и других бронемашин, 15207 орудий полевой артиллерии и 26510 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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