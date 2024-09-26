https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974733015.html

Сийярто раскритиковал поставки оружия Украине

Сийярто раскритиковал поставки оружия Украине - РИА Новости, 26.09.2024

Сийярто раскритиковал поставки оружия Украине

Поставки странами Запада вооружений Киеву нисколько не приблизили конец украинского конфликта, а лишь привели к значительному наращиванию его объемов обеими... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:55

2024-09-26T01:55

2024-09-26T01:55

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киев

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Поставки странами Запада вооружений Киеву нисколько не приблизили конец украинского конфликта, а лишь привели к значительному наращиванию его объемов обеими сторонами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Очевидно, что эти поставки не имели никакого смысла и не помогли изменить ситуацию на фронте, а также нисколько не приблизили нас к миру. Они лишь привели к наращиванию объемов вооружений обеими сторонами конфликта, росту числа жертв и затягиванию этой войны", - сказал Сийярто, выступая на общих дебатах в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. По словам главы венгерского МИД, избранный западными странами курс на нанесение стратегического поражения России "определенно сопряжен с серьезными рисками эскалации" конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974727142.html

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