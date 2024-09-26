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Сийярто раскритиковал поставки оружия Украине - РИА Новости, 26.09.2024
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01:55 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974733015.html
Сийярто раскритиковал поставки оружия Украине
Сийярто раскритиковал поставки оружия Украине - РИА Новости, 26.09.2024
Сийярто раскритиковал поставки оружия Украине
Поставки странами Запада вооружений Киеву нисколько не приблизили конец украинского конфликта, а лишь привели к значительному наращиванию его объемов обеими... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:55
2024-09-26T01:55
украина
киев
венгрия
петер сийярто
оон
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Поставки странами Запада вооружений Киеву нисколько не приблизили конец украинского конфликта, а лишь привели к значительному наращиванию его объемов обеими сторонами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Очевидно, что эти поставки не имели никакого смысла и не помогли изменить ситуацию на фронте, а также нисколько не приблизили нас к миру. Они лишь привели к наращиванию объемов вооружений обеими сторонами конфликта, росту числа жертв и затягиванию этой войны", - сказал Сийярто, выступая на общих дебатах в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. По словам главы венгерского МИД, избранный западными странами курс на нанесение стратегического поражения России "определенно сопряжен с серьезными рисками эскалации" конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974727142.html
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украина, киев, венгрия, петер сийярто, оон, в мире
Украина, Киев, Венгрия, Петер Сийярто, ООН, В мире
Сийярто раскритиковал поставки оружия Украине

Сийярто: поставки оружия Киеву совсем не приблизили конец конфликта на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Поставки странами Запада вооружений Киеву нисколько не приблизили конец украинского конфликта, а лишь привели к значительному наращиванию его объемов обеими сторонами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Очевидно, что эти поставки не имели никакого смысла и не помогли изменить ситуацию на фронте, а также нисколько не приблизили нас к миру. Они лишь привели к наращиванию объемов вооружений обеими сторонами конфликта, росту числа жертв и затягиванию этой войны", - сказал Сийярто, выступая на общих дебатах в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 375 миллионов долларов
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По словам главы венгерского МИД, избранный западными странами курс на нанесение стратегического поражения России "определенно сопряжен с серьезными рисками эскалации" конфликта на Украине.
 
УкраинаКиевВенгрияПетер СийяртоООНВ мире
 
 
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